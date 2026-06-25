Στην κορυφή της δισκοβολίας ο Παυλίδης στο μίτινγκ της Ιερουσαλήμ

Με οκτώ εκπροσώπους συμμετείχε η Ελλάδα στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Ιερουσαλήμ, με τον Δημήτρη Παυλίδη να πραγματοποιεί την κορυφαία ελληνική εμφάνιση, κατακτώντας την πρώτη θέση στη δισκοβολία.

Ο κορυφαίος Έλληνας δισκοβόλος αναδείχθηκε νικητής με καλύτερη βολή στα 63,14 μέτρα, καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή του για το 2026, μετά τα 64,31 μέτρα.

Η εμφάνισή του έδειξε ότι βρίσκεται ξανά σε ανοδική πορεία, με στόχο να επιστρέψει σύντομα σε βολές άνω των 65 μέτρων. Οι έξι προσπάθειές του ήταν κατά σειρά 60,21 μ., 59,85 μ., 63,14 μ., 60,21 μ., 60,77 μ. και 61,21 μέτρα. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Αρτέμης Αδαμάκης κατέλαβε την πέμπτη θέση με καλύτερη βολή στα 54,96 μέτρα.

Θετικό ήταν και το αποτέλεσμα της Δήμητρας Γναφάκη στα 400 μέτρα με εμπόδια. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε τρίτη σε 57.71, πραγματοποιώντας μια καλά διαχειρισμένη κούρσα και διατηρώντας δυνάμεις μέχρι το τέλος. Η καλύτερη φετινή της επίδοση παραμένει το 57.24.

Στα 400 μέτρα με εμπόδια των ανδρών, ο Δημήτρης Λεβαντίνος πέτυχε φετινό ατομικό ρεκόρ και την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του με χρόνο 50.65. Παρά το γεγονός ότι χτύπησε το τελευταίο εμπόδιο, ολοκλήρωσε τέταρτος στο σύνολο των σειρών.

Στο ίδιο αγώνισμα, ο Πέτρος Παπαγιάννης τερμάτισε πρώτος στη δική του σειρά με 51.22, επίδοση που τον έφερε έκτο στη συνολική κατάταξη και πολύ κοντά στο φετινό του ρεκόρ (51.17).

Στα 100 μέτρα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος κατέλαβε την όγδοη θέση με χρόνο 10.38, ενώ ο Γιάννης Βοσκόπουλος ολοκλήρωσε δωδέκατος σε 10.46. Ο Παναγιωτόπουλος αγωνίστηκε αργότερα και στα 200 μέτρα, όπου σημείωσε 21.11 και κατετάγη δέκατος.

Στα 100 μέτρα με εμπόδια, η Σοφία Ιωσηφίδου τερμάτισε πέμπτη με χρόνο 14.16. Η προσπάθειά της δυσκόλεψε όταν βρήκε στο τελευταίο εμπόδιο, με αποτέλεσμα να περάσει τη γραμμή του τερματισμού πέφτοντας, χωρίς όμως να στερηθεί την ολοκλήρωση της κούρσας.