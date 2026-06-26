Ενεργοποιεί τη ρήτρα επαναγοράς του Νίκο Παζ η Ρεάλ Μαδρίτης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Νίκο Παζ, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε επίσημα την Κόμο ότι προχωρά στην ενεργοποίηση της ρήτρας επαναγοράς του ποδοσφαιριστή, καταβάλλοντας το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόφαση των «Μερένχες» έγινε γνωστή έπειτα από συνάντηση των δύο πλευρών στη Μαδρίτη, με τη Ρεάλ να αποκτά ξανά τα δικαιώματα του νεαρού Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Παράλληλα, οι Μαδριλένοι πρότειναν στην ιταλική ομάδα ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, δίνοντάς της τη δυνατότητα να αποκτήσει εκ νέου τον παίκτη έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ξεχωριστής συμφωνίας.

Η Κόμο καλείται να αποφασίσει άμεσα για το αν θα αποδεχθεί τους νέους όρους, καθώς η προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας λήγει τη Δευτέρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις, ο Παζ θα επιστρέψει στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης.