«Κλείνει στον Ολυμπιακό ο γκολκίπερ Πόποβιτς»

Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, Μπάλσα Πόποβιτς, αναμένεται να μετακομίσει στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες είχαν εδώ και καιρό στην λίστα τους τον 26χρονο Μαυροβούνιο τερματοφύλακα και αναμένεται η υπόθεση να κλείσει με θετικό πρόσημο τις επόμενες ημέρες.

Ο Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται να αποτελέσει μαζί με τους Τζολάκη και Στουρνάρα την τριάδα των γκολκίπερ του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν.

Ο 25χρονος γκολκίπερ ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, αλλά τη χρονιά που τέλειωσε αγωνίστηκε δανεικός στην OFK Βελιγραδίου. Μάλιστα έκανε εξαιρετική σεζόν, παίζοντας 35 παιχνίδια.

Ο Πόποβιτς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Μπούντβα πριν ενταχθεί στην Γκρμπάλι Ραντάνοβιτς, όπου αγωνίστηκε σε 44 ματς.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σερβία για Λαζαρέβατς και σε δύο σεζόν είχε 11 παιχνίδια, ενώ τον Αύγουστο του 2023, εντάχθηκε στην ΟΦΚ Βελιγραδίου, διατηρώντας 12 φορές την εστία του ανέπαφη σε 34 ματς.