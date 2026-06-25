ΜΜΕ Αργεντινής: «Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Μερεντιέλ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον 30χρονο φορ Μιγκέλ Μερεντιέλ που αγωνίζεται στη Μπόκα Τζούνιορς.

Νέο όνομα εξ Αργεντινής μπαίνει στο... τραπέζι του Δικεφάλου, με τον γνωστό δημοσιογράφο Οριέλ Λουγκτ να αναφέρει σε δημοσίευμά του πως ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Μιγκέλ Μερεντιέλ .

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ, οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη συλλέξει όλα τα απαραίτητα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Ουρουγουανού επιθετικού και γνωρίζουν τις οικονομικές απαιτήσεις της Μπόκα Τζούνιορς για την παραχώρησή του.

Όπως αναφέρει μάλιστα στο ίδιο δημοσίευμα, δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να υπάρξουν πιο ουσιαστικές κινήσεις από πλευράς Δικεφάλου, με την κατάθεση επίσημης πρότασης να παραμένει ανοιχτή.

Ο 30χρονος φορ με καταγωγή από την Ουρουγουάη αγωνίζεται στο «μεγαθήριο» της Αργεντινής από το 2024, έχοντας σκοράρει 56 γκολ σε 164 παιχνίδια. Αποτελεί εκ των κορυφαίων σκόρερ της Μπόκα τα τελευταία χρόνια, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πενιαρόλ της πατρίδας του, ενώ θήτευσε τόσο σε ομάδες της Αργεντινής όσο και της Βραζιλίας. Μέτρησε δύο δανεισμούς σε ομάδες της Ισπανίας, οι μοναδικές περιπτώσεις που είπε «αντίο» στην Λατινική Αμερική, ενώ το 2024 η Μπόκα έβγαλε από τα ταμεία της 2.800.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Παλμέιρας.

Ένα ενδιαφέρον που έρχεται σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ αναζητά... ενισχύσεις σε όλες τις γραμμές και δεδομένα στην κορυφή της επίθεσης, αν και δεδομένα η υπόθεση του Γιακουμάκη δεν έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα για τους Θεσσαλονικείς.