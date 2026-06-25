Ο Καραλής ενέπνευσε μαθητές στην Ουγκάντα - Η συγκινητική ανάρτησή του

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής μέσα από τα social media, καθώς ανέφερε ότι μαθητές σε λύκειο της Ουγκάντας ξεκίνησαν να ασχολούνται με το επί κοντώ έχοντας ως έμπνευση τον ίδιο.

Το βίντεο τού το έστειλε θείος του από την πλευρά της μητέρας του, Σάρα, η οποία κατάγεται από την Ουγκάντα. Ο ίδιος εργάζεται ως καθηγητής στο συγκεκριμένο σχολείο και ήταν εκείνος που είχε την ιδέα να δημιουργήσει, μαζί με τους μαθητές, ένα αυτοσχέδιο κοντάρι και ένα πρόχειρο στρώμα για τις πρώτες τους προσπάθειες.

Στο story που δημοσίευσε, ο Έλληνας άλτης έγραψε: «Ο θείος μου μόλις μου έστειλε αυτό το βίντεο από το λύκειό του στην Ουγκάντα και μου είπε ότι ξεκίνησαν επί κοντώ χάρη σε εμένα».

Λίγο αργότερα ανέβασε και μια φωτογραφία από ταξίδι που είχε κάνει στην Ουγκάντα σε μικρή ηλικία, γράφοντας: «Αυτός ο μπόμπιρας δεν θα μπορούσε ποτέ να το φανταστεί όλο αυτό».

Ο Καραλής βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Ελλάδα, όπου συνεχίζει την προετοιμασία του για τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League του Παρισιού, την Κυριακή 28 Ιουνίου, με στόχο να επιστρέψει σε άλματα πάνω από τα έξι μέτρα.