Σκληρός: «Ο Κρόνος έχει περάσει σε μια νέα εποχή και πλέον το μέλλον του φαντάζει ευοίωνο»

Ο νέος προπονητής του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, Θωμάς Σκληρός, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την απόφασή του να πει το «ναι» στην ομάδα του Κρόνου: «Η αλήθεια είναι ότι ο Κρόνος έχει περάσει σε μια νέα εποχή από πέρυσι. Καινούργιοι άνθρωποι ασχολούνται με τον σύλλογο και κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αυτός ήταν και ο λόγος που με έκανε να πω το “ναι”. Για ‘μένα ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο όλη αυτή η αλλαγή που έχει γίνει στον Κρόνο, δείχνει ότι έχει μια δυναμική, ότι υπάρχουν φιλοδοξίες και όνειρα και το μέλλον φαντάζει ευοίωνο για τον σύλλογο, οπότε δε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να αποδεχτώ την πρόταση».

Για τον στόχο στην Α1 Γυναικών: «Για το γυναικείο τμήμα του Κρόνου έχει αναλάβει υπεύθυνος ο κύριος Αγγελόπουλος και θα “τρέξει” αυτός το τμήμα. Εγώ ήδη είχα μια γνωριμία μαζί του εδώ και χρόνια από συνεργασίες στον Ίκαρο Καλλιθέας. Αυτό βοήθησε στο να συνεργαστούμε. Από ‘κει και πέρα, υπάρχει πλάνο, υπάρχουν όνειρα, αλλά αρχικά θέλουμε να “πατήσουμε” στην κατηγορία και να καθιερωθούμε σ’ αυτήν. Αυτήν τη φορά, ο Κρόνος θέλει ν’ αφήσει το αποτύπωμά του έτσι ώστε να συνεχίσει και αυτό που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με τις υποδομές είναι βασικό μέλημα του συλλόγου. Μέσα από συζητήσεις και με τον κύριο Μεσσήνη, τον πρόεδρο του Κρόνου, μου εξήγησε το πλάνο και μου είπε πως θέλουμε να δώσουμε βάση στις ακαδημίες».

Για το πόσο εύκολο είναι να καταφέρουν να καθιερωθούν στην κατηγορία: «Εύκολο δεν είναι τίποτα, αλλά είναι τόσο οργανωμένη η ομάδα που οι άνθρωποι από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μου έχουν δείξει ότι είναι διατεθειμένοι να οργανώσουν τον σύλλογο τόσο καλά έτσι ώστε, πρώτα οργανωτικά και μετά αγωνιστικά, να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε σ’ αυτήν τη νέα συνθήκη της Α1 Γυναικών. Ήδη έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι η οργάνωση θα είναι τέτοια, εφάμιλλη της κατηγορίας».

Για τον σχεδιασμό του ρόστερ: «Επειδή δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τη συμφωνία μας με την ομάδα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι ξεκινάμε από δικές μας παίκτριες, δηλαδή κοιτάμε ποιες παίκτριες θα μείνουν από αυτές που ανέβασαν την ομάδα, ώστε να δημιουργήσουμε έναν ελληνικό “κορμό”. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και είμαστε σε πολύ καλό κλίμα πάνω σ’ αυτό. Πιθανότατα, ανάλογα με τα κενά που θα δημιουργηθούν, θα προσθέσουμε άλλες δύο Ελληνίδες για να είναι γεμάτο το ρόστερ. Δε θα ακολουθήσουμε δηλαδή το μοτίβο “τέσσερις ξένες, δύο-τρεις Ελληνίδες και μετά βλέπουμε τι θα γίνει”. Θα δημιουργήσουμε έναν ελληνικό “κορμό” και, από ‘κει και πέρα, σίγουρα θα προστεθούν οι ξένες ανάλογα με τις ανάγκες».

Για τον ρόλο που θα έχει ο ίδιος στην προσπάθεια που γίνεται με τα τμήματα υποδομής του συλλόγου: «Σίγουρα θα έχω κάποιο ρόλο σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα υπάρχει άμεση σύνδεση του γυναικείου με τα τμήματα υποδομής, κυρίως τα νεανίδων και κορασίδων. Μην ξεχνάμε ότι ο Κρόνος είναι μια ομάδα με παράδοση στις μικρές ηλικίες, τροφοδοτεί και τις Εθνικές ομάδες με παίκτριες. Στη γυναικεία ομάδα θα συμμετέχουν κάποια παιδιά του Κρόνου. Είμαστε ανοιχτοί και θέλουμε πάρα πολύ να πιστεύουν τα παιδιά ότι έχουν μέλλον στον σύλλογο και δεν είναι απλά ένα “σκαλοπάτι” για να παίξουν μετά κάπου αλλού».

Για τη δυναμική της Α1 Γυναικών την επόμενη σεζόν: «Είναι πολύ καλό που έγιναν ξανά οι ομάδες 12. Είναι σημαντικό, γιατί υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Το πρωτάθλημα θα είναι δύο ταχυτήτων, έτσι νομίζω. Ο Αθηναϊκός έχει ανεβάσει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά και ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Από ‘κει και πέρα, νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα κινηθούν στις ίδιες σταθερές. Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα από την 3η θέση και πέρα».

Για το γεγονός ότι πολλές ομάδες θα έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις: «Αυτό έχει δύο πλευρές. Το ένα είναι ότι οι ομάδες που θα έχουν την Ευρώπη, αν ειδικά περάσουν στους ομίλους, θα πιάσουν καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό, θα παίζουν πιο δύσκολα παιχνίδια και θα βρίσκονται σε μεγάλη ετοιμότητα. Από την άλλη, ίσως είναι πιο κουρασμένες και ανάλογα το ποια χρονική στιγμή θα παίζεις αντίπαλός τους. Μπορεί με κάποιο τρόπο να εκμεταλλεύεσαι αυτήν την κούραση που μπορεί να δημιουργείται. Το σίγουρο, βέβαια, είναι πως είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός πως βγαίνουν ομάδες στην Ευρώπη, είναι ανταγωνιστικές και παίρνουν παραδείγματα από τις πρώτες του πρωταθλήματος. Είναι καλό που ακολουθούν ένα μοτίβο που δείχνει ότι το γυναικείο πρωτάθλημα έχει προοπτική και μέλλον».