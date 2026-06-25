Οι παίκτες γουστάρουν και αυτό βγαίνει στο γήπεδο!

Ο Νίστρουπ επέμεινε και σήμερα στις ασκήσεις ανάπτυξης, βγήκαν ωραία πράγματα στο διπλό και οι παίκτες γουστάρουν την προπόνηση και το δείχνουν. Ανεβαίνει ο Αντίνο. Αποστολή στην Ολλανδία: Τάσος Νικολογιάννης.

Η σημερινή ημέρα είχε μία και καλή προπόνηση το πρωί εδώ στην Ολλανδία με τον Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να επιμένουν στην ανάπτυξη και τα γκολ.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια είδαμε σε προετοιμασία του Παναθηναϊκού, άσκηση με στόχο το build up από τον τερματοφύλακα και τα στόπερ στα χαφ. Ο Δανός τεχνικός έδινε συγκεκριμένες οδηγίες και για τις τοποθετήσεις των παικτών και για τις κινήσεις, που πρέπει να κάνουν , ώστε να σπάσουν το πρέσινγκ των αντιπάλων.

Η άσκηση πήγε πολύ καλά με τους Πένια από την μία και Τσάβες από την άλλη να περνάνε κάθετες πάσες και τον Δανό τεχνικό να επικροτεί την προσπάθεια όλων των παικτών. Ο Νίστρουπ επέμενε και σήμερα και έλεγε «δεν θέλω ψηλά την μπάλα».

Φυσικά η ομάδα δούλεψε και στα τελειώματα φάσεων με τον Παντελίδη να είναι και πάλι εύστοχος και μετά στο δίτερμα έγινε μάχη και πραγματικά οι παίκτες το χάρηκαν.

Το πιο σημαντικό είναι, ότι οι παίκτες γουστάρουν και την προπόνηση και βλέπουν, ότι με τον συγκεκριμένο προπονητή η ομάδα θα παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και με κάτω την μπάλα. Για αυτό και παρά την κούραση και από τις προπονήσεις και από την ζέστη νιώθουν καλά και βλέπουν, ότι ο Νίστρουπ έχει ένα πλάνο που ταιριάζει σε ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα.

Αυτό είναι το καλύτερο νέο, το γεγονός, ότι οι παίκτες βλέπουν ότι δουλεύουν προς την σωστή κατεύθυνση, για αυτό και στο δίτερμα πέρα από τα πέντε γκολ που μπήκαν, έγιναν και κάποιες ωραίες συνεργασίες, που άρεσαν και στον Νίστρουπ και στους συνεργάτες τους.

Και η δουλειά στα στημένα, που έγινε στο τέλος της προπόνησης δείχνει το βάρος, που ρίχνει ο Δανός τεχνικός με έναν συγκεκριμένο συνεργάτη του να έχει αναλάβει αποκλειστικά την δουλειά για τις στημένες φάσεις.

Το επίσης καλό νέο της ημέρας ήταν , ότι ο Αντίνο πέτυχε δύο γκολ και ήταν εξαιρετικός και στο δίτερμα και στην διάρκεια της προπόνησης και αρχίζει να βγάζει στο γήπεδο, την ποιότητα, για την οποία έδωσε ο Παναθηναϊκός 8 εκ. ευρώ, για να τον αποκτήσει τον προηγούμενο Ιανουάριο.