Επιστρέφει στην Τραμπζονσπόρ ο Ονάνα

Η Τραμπζονσπόρ είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση της επιστροφής του Αντρέ Ονάνα, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για νέο δανεισμό του Καμερουνέζου τερματοφύλακα.

Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει στους βασικούς όρους της συμφωνίας, η οποία προβλέπει την παραμονή του Ονάνα στην τουρκική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε η θετική στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποδέχθηκε να συνεχίσει την καριέρα του στη Super Lig για ακόμη μία σεζόν.

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν υπολογίζουν τον έμπειρο γκολκίπερ για τα πλάνα της νέας αγωνιστικής περιόδου και έτσι άναψαν το «πράσινο φως» για την αποχώρησή του. Από την πλευρά της, η Τραμπζονσπόρ εμφανίστηκε αποφασισμένη να κινηθεί άμεσα, συμφωνώντας να καταβάλει και οικονομικό αντάλλαγμα για τον δανεισμό.