Πυροσβεστική: 2 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα

Η Πυροσβεστική προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων για τις φωτιές πού ξέσπασαν σε Λακωνία και Αχαΐα και προκάλεσαν από αμέλεια τις πυρκαγιές.

Οι φωτιές σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών ασφαλτόστρωσης σε αγροτική έκταση και εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα χωρίς τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας.

Στην πρώτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας επιλήφθηκε για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση «Λιγρίβα», της Κοινότητας Κλαδά, του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 77χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών ασφαλτόστρωσης σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Ο 77χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.320,30 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας προχώρησε στη σύλληψη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 51χρονου για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 17:48, στην περιοχή Σαραβάλι Αχαΐας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 478 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 539.892,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 122 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 115 (94,26%) είναι από αμέλεια και οι 7 (5,74%) από πρόθεση.

Πηγή: newsit.gr