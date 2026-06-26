Μουντιάλ: Πώς οι τρίτοι των ομίλων παίρνουν το εισιτήριο για τους «32»

Η νέα μορφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 ομάδες δίνει πλέον ευκαιρία πρόκρισης και σε ορισμένες από τις ομάδες που τερματίζουν τρίτες στους ομίλους τους.

Συνολικά, οκτώ από τις δώδεκα τρίτες ομάδες της φάσης των ομίλων πάνε στη φάση των «32», ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις αποκλείονται.

Η κατάταξη των τρίτων διαμορφώνεται με βάση τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, τη διαφορά τερμάτων και τα γκολ που πέτυχαν. Αν χρειαστεί, ακολουθούν τα κριτήρια Fair Play και η παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

Η Σκωτία παραδείγματος χάριν, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στους ομίλους, βρίσκεται προσωρινά στην 7η θέση του πίνακα των τρίτων και διατηρεί ελπίδες πρόκρισης στα νοκ άουτ. Ωστόσο, η τελική της θέση θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομίλων.

Σε περίπτωση που μείνει μέσα στην πρώτη οκτάδα, θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους. Με τα τωρινά δεδομένα, πιθανός αντίπαλος είναι το Μεξικό, το οποίο ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με το απόλυτο των νικών.

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