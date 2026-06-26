Σάλος στην Κολομβία: Η φανέλα της εθνικής ομάδας στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης

Στην Κολομβία η δημόσια συζήτηση στη χώρα δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από το ποδόσφαιρο αλλά και από την πολιτική.

Η αφορμή δόθηκε όταν ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια και στελέχη του πολιτικού του χώρου εμφανίστηκαν επανειλημμένα σε προεκλογικές εκδηλώσεις φορώντας την παραδοσιακή κίτρινη φανέλα της εθνικής Κολομβίας.

Η εικόνα αυτή έφερε συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο ένα εθνικό σύμβολο μπορεί να συνδεθεί με μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη.

Για πολλούς Κολομβιανούς, η φανέλα της εθνικής αποτελεί σύμβολο ενότητας και κοινής ταυτότητας, καθώς καταφέρνει να φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών πεποιθήσεων.

Υποστηρίζουν λοιπόν ότι η χρήση της σε προεκλογικό πλαίσιο κινδυνεύει να αλλοιώσει τον διαχρονικό και υπερκομματικό χαρακτήρα της.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν φωνές που θεωρούν πως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τους πολίτες από τη χρήση της φανέλας, αφού πρόκειται για προϊόν που διατίθεται ελεύθερα στην αγορά και δεν ανήκει αποκλειστικά σε κάποιον φορέα ή οργανισμό.

Η διαμάχη δεν έμεινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο. Το ζήτημα έφτασε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες, με προσφυγές που αφορούν τη χρήση της φανέλας στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Κολομβίας επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις από την αντιπαράθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εμπλέκεται σε πολιτικές δραστηριότητες και καλώντας όλες τις πλευρές να μην ταυτίζουν την εθνική ομάδα με κομματικές σκοπιμότητες.

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