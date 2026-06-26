Θρήνος για τον Ολυμπιακό και το βόλεϊ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Ντανιέλ Καστελάνι

Το παγκόσμιο βόλεϊ βυθίστηκε στο πένθος, καθώς ο Ντανιέλ Καστελάνι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε περάσει και από τον πάγκο του Ολυμπιακού, αναλαμβάνοντας την ανδρική ομάδα το καλοκαίρι του 2023.

Στη μοναδική του σεζόν στον Πειραιά οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο.

Πριν ακολουθήσει την προπονητική, ο Καστελάνι είχε σπουδαία πορεία ως αθλητής. Ως αρχηγός της εθνικής Αργεντινής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1982, ενώ ανέβηκε ξανά στο τρίτο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988.

Η επιτυχημένη διαδρομή του συνεχίστηκε και στους πάγκους. Οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή των Παναμερικανικών Αγώνων το 1995, ενώ το 2009 χάρισε στην Πολωνία τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Στην καριέρα του εργάστηκε σε συλλόγους και εθνικές ομάδες σε Αργεντινή, Πολωνία, Ιταλία, Τουρκία και Ελλάδα.

Η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Αργεντινής αποχαιρέτησε τον Καστελάνι με συγκινητικό μήνυμα, κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο ηγέτη, του οποίου η προσφορά και η προσωπικότητα θα μείνουν ανεξίτηλες στην ιστορία του αθλήματος.