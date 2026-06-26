Η Άστον Βίλα σε επαφή με τη Φλαμένγκο για τον Έμερσον Ρόγιαλ

Η Άστον Βίλα κινείται για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας, αφού σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα πραγματοποίησε επίσημη επαφή με τη Φλαμένγκο για την απόκτηση του Έμερσον Ρόγιαλ.

Ο 26χρονος Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, ο οποίος έγινε γνωστός στο αγγλικό κοινό από τη θητεία του στην Τότεναμ, ενδέχεται να επιστρέψει στην Premier League, αυτή τη φορά για λογαριασμό των «Χωριατών».

Οι συζητήσεις είναι σε αρχικό στάδιο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, ωστόσο η Άστον Βίλα εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, αναζητώντας μία αξιόπιστη λύση για το δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Έμερσον Ρόγιαλ πήγε πρόσφατα στη Φλαμένγκο, όμως δεν αποκλείεται να αποχωρήσει σύντομα, εφόσον οι διαπραγματεύσεις με την αγγλική ομάδα προχωρήσουν θετικά.