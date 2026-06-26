Στενά του Ορμούζ: «Παγώνει» η απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών μετά την επίθεση σε πλοίο

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση εκκένωσης, μετά το πλήγμα που δέχθηκε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν την επίθεση στο Ιράν, χωρίς επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

Την προσωρινή αναστολή της επιχείρησης απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Αρσένιο Ροντρίγκες, ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου διακόπτεται μέχρι να επανεξεταστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα εκκένωσης, αλλά και για όσα εξακολουθούν να κινούνται στην περιοχή.

Πλήγμα στη γέφυρα του πλοίου

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά του από βλήμα άγνωστης προέλευσης, ενώ έπλεε περίπου 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν.

Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρα του πλοίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το πλοίο ταυτοποιήθηκε ως το Ever Lovely, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης. Την πληροφορία έδωσε η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech και επιβεβαίωσαν ακόμη τρεις πηγές στο Reuters.

Οι ΗΠΑ δείχνουν το Ιράν

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται το Ιράν. Η Τεχεράνη, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου, ο ιρανικός φορέας που έχει αναλάβει τη διαχείριση της διέλευσης από το Ορμούζ, προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια πλοίων που κινούνται εκτός των καθορισμένων θαλάσσιων διαδρομών.

Πηγή: newsbomb.gr