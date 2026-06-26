Την πρόκρισή της στους "32" του Μουντιάλ εξασφάλισε η Αυστραλία μετά τη "λευκή" ισοπαλία της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων, που πιθανότατα να στείλει στα νοκ άουτ και την Παραγουάη.

Αυστραλία και Παραγουάη ισοβάθμησαν στους 4 βαθμούς και τη 2η θέση του 4ου γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το μεταξύ τους 0-0 την τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Ένα αποτέλεσμα που πιθανότατα θα φέρει και τις δύο στα νοκ άουτ, αλλά επί του παρόντος τα "καγκουρό" είναι αυτά που κλείδωσαν την παρουσία τους στους "32" και οι Λατίνοι θα περιμένουν να προκριθούν ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες.

Το παιχνίδι δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, με τους Αυστραλούς να έχουν μία σχετική υπεροχή, με 12-7 τελικές και 56-44 κατοχή μπάλας, αλλά λιγοστές πραγματικά αξιόλογες φάσεις και τα XGoals τους μόλις στο 0,57.

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