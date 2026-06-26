Τσίπρας για ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν κάνω πάρτι στο σπίτι μου για να καλώ κόσμο - Ανοίγω ένα νέο κύκλο» (vid)

«Ανοίγω έναν νέο κύκλο, με νέο κόμμα, νέα αντίληψη αλλά ίδιες αξίες» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. «Ο πρώτος κύκλος των δημοσκοπήσεων δείχνει πως μπαίνουμε σε μια νέα φάση.

Η ψαλίδα σήμερα κλείνει» είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αυτό φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και τις καλύτερες προθέσεις να είχε, η κυβέρνηση έγινε πιο αλαζονική» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ερωτηθείς αν έκανε καλά που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι «έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος. Ανοίγω έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα αλλά ίδιες αξίες, με την ανάγκη να συσπειρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις. Θέλω να είμαι χρήσιμος σε μία δημοκρατία για τον τόπο, θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας».

Σχετικά με μία πιθανή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε «πως δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Κάνουμε μία νέα αρχή, μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή είχα δηλώσει ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός με δύο όρους:

Πρώτον, δεν θα γεννηθεί η προσπάθεια αυτή μέσα από τη Βουλή, θέλουμε να ξεκινήσουμε από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή κάποιοι είναι στο χέρι τους. Δεύτερον, δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση αλλά δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις».

Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι «θα μπορούσε να είναι εύκολη λύση για μένα είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων του χώρου που δεν έσπασαν με δική του ευθύνη».

«Αν βγούμε πρώτοι στις εκλογές θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και αν όχι, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή» είπε και σε άλλο σημείο.

Πηγή: ethnos.gr