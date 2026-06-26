«Ψήνει» Ινσίνιε ο Ματσάρι: Σε ανοιχτή γραμμή με τον στόχο του Ηρακλή

Ο Ηρακλής συνεχίζει να κυνηγά μία μεταγραφή που θα προκαλέσει αίσθηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Λορέντσο Ινσίνιε να παραμένει στην κορυφή της μεταγραφικής του λίστας. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα, οι «κυανόλευκοι» καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσουν τον πολύπειρο μεσοεπιθετικό να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Το πιο δυνατό «χαρτί» του συλλόγου φαίνεται πως είναι ο Βάλτερ Ματσάρι. Όπως αναφέρει ο Σκίρα, ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον 35χρονο άσο, προσπαθώντας προσωπικά να τον πείσει να αποδεχθεί την πρόταση του Ηρακλή και να γίνει ο ηγέτης της νέας προσπάθειας του συλλόγου.

Οι δύο άνδρες διατηρούν εξαιρετική σχέση από τη συνύπαρξή τους στη Νάπολι, όπου συνεργάστηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ο Ματσάρι γνωρίζει όσο λίγοι τις δυνατότητες του Ινσίνιε και θεωρεί πως η παρουσία του μπορεί να αλλάξει επίπεδο την ομάδα, γι' αυτό και έχει αναλάβει ο ίδιος το... πρέσινγκ προς τον πρώην αρχηγό των «παρτενοπέι».

Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς ο έμπειρος εξτρέμ αποτελεί περιζήτητη περίπτωση στην αγορά. Η Πεσκάρα, στην οποία αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και του έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανανέωσης έως το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει και από αρκετές ομάδες εντός και εκτός Ιταλίας.

Ο Ινσίνιε επέστρεψε στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στο MLS με τη φανέλα του Τορόντο και πρόλαβε να καταγράψει πέντε γκολ σε 13 συμμετοχές με την Πεσκάρα στη Serie B, δείχνοντας πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιταλός επιθετικός έχει συνεργαστεί συνολικά σε 44 αγώνες με τον Ματσάρι στη Νάπολι, καταγράφοντας πέντε γκολ και εννέα ασίστ, γεγονός που εξηγεί γιατί ο προπονητής του Ηρακλή έχει αναλάβει προσωπικά την προσπάθεια να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη.

