Ολυμπιακός: Ώρα... ανακοινώσεων, έρχεται τριπλό «χτύπημα»

Ζοέλ Ρόκα, Νταβίντ Κάρμο και Μπάλσα Πόποβιτς βρίσκονται προ των πυλών για τον Ολυμπιακό.

Μετά τον Πάμπλο Μαφέο οι Ερυθρόλευκοι... φουλάρουν για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις τους και φαίνεται ότι απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρώσουν ακόμα τρεις προσθήκες.

Ο λόγος για τους Ζοέλ Ρόκα, Ντάβιντ Κάρμο και Μπάλσα Πόποβιτς που είναι ουσιαστικά κλεισμένοι από τον Ολυμπιακό και αναμένονται άμεσα στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο, ο 21χρονος Ισπανός εξτρέμ αποτελεί εδώ και καιρό τον εκλεκτό του Μεντιλίμπαρ και φέρεται να υπάρχει οριστική συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτησή του.

Η υπόθεση του Κάρμο είναι επίσης "τελειωμένη", με τον Πορτογάλο στόπερ να επιστρέφει στο Λιμάνι για να βρει ξανά τον παλιό καλό εαυτό του.

Όσο για τον Πόποβιτς, ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας έρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα για να κλείσει την τριάδα των κίπερ μαζί με τους Τζολάκη και Στουρνάρα.