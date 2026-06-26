Ο «άγνωστος πόλεμος» της Καλλιθέας: Περιστατικά άγριας βίας που είχαν προηγηθεί πριν τη δολοφονία του 15χρονου

Το κίνητρο της δολοφονίας με θύμα 15χρονο στην Καλλιθέα εξακολουθεί να αναζητά η ΕΛ.ΑΣ., που συνεχίζει τις σαρωτικές έρευνες για τον εντοπισμό ασύλληπτων νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή.

Καλά πληροφορημένες πηγές σημειώνουν ότι «οι δύο παρέες είχαν διαφορές που σχετίζονταν με την ‘κυριαρχία’ σε πλατεία της Καλλιθέας. Υπήρχε μία κόντρα για το ποια ομάδα είναι πιο σκληρή.

Τα πράγματα όμως είναι πιο περίπλοκα. Και αυτό διότι στις δύο παρέες υπήρχαν μέλη που είναι οργανωμένοι οπαδοί ομάδων της Αθήνας. Πρόκειται για πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως σκληρά στο συγκεκριμένο χώρο, παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Μάλιστα, κάποια εξ αυτών ήταν εμφανές ότι είχαν αρχηγικές τάσεις στους κόλπους της παρέας τους».

Η στάση των επτά συλληφθέντων ήταν αποκαλυπτική της διάστασης που έχει η υπόθεση, καθώς σε μεγάλο βαθμό επικράτησε η «ομερτά» κατά την παρουσία τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Κάλεσαν ενισχύσεις

Την ώρα της μοιραίας συμπλοκής η μία παρέα κάλεσε «ενισχύσεις» και τότε ήταν που βγήκαν τα μαχαίρια και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο 18χρονος δράστης που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον 15χρονο φρόντισε να ξεφορτωθεί το μαχαίρι, το οποίο παρά τις προσπάθειες ακόμα δεν έχει εντοπιστεί. Στη συνέχεια, πήγε στο σπίτι του μαζί με άλλα άτομα που ήταν παρόντα στο περιστατικό. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι αυτό και του πέρασαν χειροπέδες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να περάσει από Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Η Αστυνομία προσπαθεί να επιβεβαιώσει πληροφορία, σύμφωνα με την οποία το 15χρονο θύμα είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 15χρονος συνήθιζε να συχνάζει στην Καλλιθέα, παρότι κάτοικος Κηφισιάς και να κάνει παρέα με άτομα που είναι οργανωμένοι οπαδοί ομάδων. Παρά το γεγονός ότι είχε συλληφθεί δύο φορές μέσα σε διάστημα ενός έτους για το νόμο περί όπλων (λόγω του ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί με σιδερογροθιά και μαχαίρι), φαίνεται ότι δεν αποστασιοποιήθηκε από τις παρέες που θα μπορούσαν να είναι για εκείνον κακή επιρροή.

Στο μεταξύ, αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι στην Καλλιθέα «σιγόβραζε» ο «πόλεμος» μεταξύ ομάδων ανηλίκων, προσθέτοντας ότι υπήρχαν και άλλα επεισόδια βίας κατά το παρελθόν, τα οποία όμως δεν καταγγέλλονταν. Σε αυτό διαδραματίζει ρόλο και η «μάχη» κυριαρχίας που πολλές φορές λαμβάνει χώρα μέσω των social media.

Οι ασύλληπτοι

Οι αστυνομικοί αναζητούν ακόμα 10 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 17 νεαροί και έχουν συλληφθεί επτά. Από τους συλληφθέντες οι τέσσερις είναι οπαδοί μίας ομάδας της Αθήνας και οι υπόλοιποι τρεις οπαδοί άλλης ομάδας της Αθήνας. Ο 15χρονος που έπεσε νεκρός βρισκόταν στο σημείο όπου ξέσπασε η συμπλοκή και ανήκε στην ίδια παρέα με τους νεαρούς που έφτασαν στην πλατεία με αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει και εξετάζουν παπούτσι , γάντια, κράνος και ένα μαχαίρι. Ο 15χρονος που δολοφονήθηκε είχε συλληφθεί από την Αστυνομία στις 12 Ιουνίου 2026, δηλαδή πριν από 13 ημέρες, διότι είχε πάνω του ένα μαχαίρι. Μαζί του βρισκόταν και συνελήφθη στον ίδιο έλεγχο ο γιος γνωστού πολιτικού που είχε μαζί του μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο.

Οι γονείς του 15χρονου ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση. Η μητέρα λιποθύμησε όταν κατάλαβε ότι το παιδί της είναι νεκρό. Ο 15χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν δύο φορές, τη μία για κατοχή μαχαιριού και την άλλη για κατοχή σιδερογροθιάς.

Στην περιοχή όπου έγινε η δολοφονία σύχναζαν οι δύο αντίπαλες παρέες και μάλιστα οι αστυνομικοί εξετάζουν το κατά πόσο είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους. Σε μία περίπτωση είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι υπήρξε ξυλοδαρμός ανήλικου, χωρίς ποτέ να καταγγελθεί στις Αρχές.

Πηγή: ieidiseis.gr