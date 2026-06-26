Πανόραμα Μουντιάλ: Με δύο μεγάλα ντέρμπι συνεχίζεται η δράση (βαθμολογίες - videos)

Έξι όμιλοι ολοκληρώθηκαν, άλλοι έξι παίρνουν... σκυτάλη - Στο σημερινό (26/6) πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα Γαλλία - Νορβηγία και Ισπανία - Ουρουγουάη, ενώ το Βέλγιο έχει... βατή αποστολή

Φουλ δράση (και) σήμερα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με έξι παιχνίδια να διεξάγονται μέσα σε λίγες ώρες. Χθες το Εκουαδόρ πέρασε... μαζί με Γερμανία και Ακτή, η Τουρκία ήταν η... κλασσική Τουρκία και επιβεβαιώθηκαν οι δύο «βολικές» ισοπαλίες.

Στον Δ' όμιλο, η Τουρκία ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της, λυγίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες με 3-2 χάρη στο γκολ του Αϊχάν στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων. Παρά την ήττα, οι Αμερικανοί διατήρησαν την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ το 0-0 ανάμεσα σε Παραγουάη και Αυστραλία έδωσε στους «Socceroos» τη δεύτερη θέση και την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ.

Τουρκία - ΗΠΑ 3-2

Γκολ: Γκιουλέρ 10', Γιλμάζ 31', Αϊχάν 90+8' - Τράστι 3', Μπερχάλτερ 49'

Παραγουάη - Αυστραλία 0-0

Δ' όμιλος

ΗΠΑ 6 βαθμοί Αυστραλία 4 βαθμοί Παραγουάη 4 βαθμοί Τουρκία 3 βαθμοί

Η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου το Εκουαδόρ ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ και επικράτησε με 2-1 της ήδη προκριμένης Γερμανίας. Παρότι ο Σανέ άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, οι Ανγκούλο και Πλάτα υπέγραψαν μία σπουδαία ανατροπή που κράτησε ζωντανό το Εκουαδόρ στη μάχη της πρόκρισης ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Στο άλλο παιχνίδι του Ε' ομίλου, η Ακτή Ελεφαντοστού έκανε το καθήκον της, επικρατώντας 2-0 του Κουρασάο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νικολά Πεπέ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας στους «Ελέφαντες» την πρόκριση στους «32».

Εκουαδόρ - Γερμανία 2-1

Γκολ: Σανέ 2' - Ανγκούλο 9', Πλάτα 77'

Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού 0-2

Γκολ: Πεπέ 7', 64'

Ε' όμιλος

Γερμανία 6 Ακτή Ελεφαντοστού 6 Εκουαδόρ 4 Κουρασάο 1

Στον ΣΤ' όμιλο, η Ολλανδία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, νικώντας με 3-1 την Τυνησία και κατακτώντας την πρώτη θέση. Την ίδια ώρα, Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, αποτέλεσμα που αποδείχθηκε αρκετό για τους Ασιάτες ώστε να τερματίσουν δεύτεροι, αλλά και για τους Σκανδιναβούς ώστε να συνεχίσουν ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

Τυνησία - Ολλανδία 1-3

Γκολ: Μαστούρι 54' - Αυτογκόλ 3', Μπρόμπι 7', Φαν Χέκε 62'

Ιαπωνία - Σουηδία 1-1

Γκολ: Μαέντα 56' - Ελάνγκα 62'.

ΣΤ' όμιλος

Ολλανδία 7 Ιαπωνία 5 Σουηδία 4 Τυνησία 0

Η συνέχεια του Μουντιάλ: Κρίνονται οι όμιλοι Βελγίου, Ισπανίας και Γαλλίας

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, με το σημερινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι ακόμη αναμετρήσεις που θα ολοκληρώσουν τους ομίλους Ζ', Η' και Θ'. Αρκετές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στους «32», όμως η μάχη για τις πρωτιές, αλλά και για τα τελευταία εισιτήρια πρόκρισης παραμένει ανοιχτή.

Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στον Θ' όμιλο, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία. Οι «τρικολόρ» έχουν κάνει το 2/2 και βρίσκονται ήδη στην επόμενη φάση, ωστόσο θέλουν ακόμη έναν θετικό αποτέλεσμα για να «κλειδώσουν» και μαθηματικά την πρώτη θέση. Από την άλλη, οι Νορβηγοί γνωρίζουν πως με νίκη μπορούν να εξασφαλίσουν την πρωτιά. Την ίδια ώρα, η Σενεγάλη και το Ιράκ παίζουν το τελευταίο τους χαρτί, καθώς μόνο η νίκη μπορεί να τους διατηρήσει ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο Η' όμιλος. Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή με τέσσερις βαθμούς και απέναντι στην Ουρουγουάη χρειάζεται αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Οι Ουρουγουανοί, θέλουν να αποφύγουν τις... περιπέτειες και να σφραγίσουν το εισιτήριό τους χωρίς να περιμένουν τα αποτελέσματα των άλλων ομίλων. Στο άλλο παιχνίδι, το Πράσινο Ακρωτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία σε μία αναμέτρηση με χαρακτήρα «τελικού», καθώς όποιος κερδίσει θα διατηρήσει βάσιμες ελπίδες να βρεθεί στους «32», είτε ως δεύτερος είτε ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

Στον Ζ' όμιλο, οι Αιγύπτιοι, κόντρα στο Ιράν με νίκη μπορούν να κάνουν την ανατροπή και να τερματίσουν στην κορυφή. Την ίδια ώρα, το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία γνωρίζοντας πως μόνο η νίκη του δίνει σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης, ενώ οι Νεοζηλανδοί παίζουν ουσιαστικά το τελευταίο τους χαρτί στη διοργάνωση. Με πολλά σενάρια σε εξέλιξη και αρκετές ισοβαθμίες να παραμένουν ανοιχτές, αναμένεται ακόμη μία βραδιά γεμάτη αγωνία πριν συμπληρωθεί το παζλ των ομάδων που θα συνεχίσουν στα νοκ άουτ.

Το πρόγραμμα της ημέρας (26/6)

22:00

Νορβηγία - Γαλλία

Σενεγάλη - Ιράκ

03:00

Ουρουγουάη - Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία

06:00

Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο

Αίγυπτος - Ιράν

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