Βενεζουέλα: Πάνω από 35.000 οι αγνοούμενοι - Ψάχνουν επιζώντες και οι πολίτες σκάβοντας με τα χέρια (vid)

Το απόλυτο χάος επικρατεί στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό φονικό σεισμό, ενώ αυξάνεται ο φόβος για τον αριθμό των θυμάτων. Σχεδόν 24 ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου με 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, με τις τοπικές Αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να τους ανασύρουν ζωντανούς.

Ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Ο φονικός σεισμός προκάλεσε κατάρρευση δεκάδων κτιρίων στην περιοχή Λα Γκουάιρα, ενώ έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Καράκας. Την ίδια ώρα οι μετασεισμοί περιπλέκουν τις επιχειρήσεις των διασωστών.

Σε ορισμένες περιοχές, διασώστες αναζητούσαν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Σε άλλες, οι κάτοικοι κατήγγειλαν ότι η βοήθεια ήταν ελάχιστη ή ανύπαρκτη.

Ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς--έφτασε πλέον τους 235 νεκρούς, έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ο υπουργός Υγείας Κάρλος Αλβαράδο.

UPDATE: The death toll from the Venezuela earthquakes has risen to 188, with 1,520 people injured. Around 200 others are believed to be trapped, and approximately 250 buildings have been damaged or destroyed. pic.twitter.com/8aBIk7jlFY — Breaking911 (@Breaking911) June 25, 2026

«Δυστυχώς, υποδεχτήκαμε 235 ασθενείς που διακομίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή πέθαναν με την άφιξή τους στις δομές υγείας μας», είπε ο κ. Αλβαράδο στη δημόσια τηλεόραση της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο προηγούμενος προσωρινός απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 188 νεκρούς.

🇻🇪 Se pueden escuchar voces de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio colapsado tras el terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/q1XdG64FXv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, 1.520 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κήρυξε επισήμως κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα.

🇻🇪| Un hombre captó el momento de terror cuando su vivienda comenzaba a derrumbarse durante los potentes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela. pic.twitter.com/ty0wcrPkBE — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) June 25, 2026

Οι εθελοντές σκάβουν με γυμνά χέρια - «Χάσαμε τα πάντα»



Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 160 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

«Η πόλη έχει μετατραπεί σε ζώνη καταστροφής» δήλωσε η πρόεδρος Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη βαρέων μηχανημάτων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

«Είναι κάτω από τις πλάκες και δεν υπάρχει μηχάνημα για να τον βγάλουν έξω» δήλωσε μια κάτοικος της Λα Γκουάιρα, αναφερόμενη στον 19χρονο γιο της, ο οποίος πιστεύεται ότι έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια της επταώροφης πολυκατοικίας όπου διέμεναν.

🚨Y yo que decía que no habían habido saqueos. 😢. Y lo otro, no es lo mismo robar para la comida de un hijo, que llevarse electrodomésticos, esos es miserable y criminal.



En La Guaira, el estado más afectado por los sismos, se registran saqueos en algunos locales comerciales… pic.twitter.com/qqDinI817k — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

«Ο πατέρας μου πέθανε πριν από τρεις ημέρες και τώρα συνέβη αυτό. Μείναμε μόνον εγώ και ο γιος μου», συνέχισε.

Οι εθελοντές έσκαβαν με γυμνά χέρια, καθώς οι διασώστες ήταν ελάχιστοι.

«Χάσαμε τα πάντα. Δεν έχουμε ούτε τρόφιμα ούτε φάρμακα. Καταφέραμε να βγούμε εγκαίρως και έχουμε μόνο ελαφρά τραύματα. Ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα» δήλωσε ο 64χρονος Πέδρο Πέρες, ιδιοκτήτης εργαστηρίου ταπετσαριών.

Όπως είπε, έχασε τόσο το σπίτι όσο και την επιχείρησή του και πλέον ζει στον δρόμο μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής αναζητούσαν νερό και τρόφιμα, ενώ δημοσιογράφοι του Reuters έγιναν μάρτυρες λεηλασιών σε δύο καταστήματα της περιοχής.

Η 80χρονη συνταξιούχος Μαρία Ρομέρο από το νότιο Καράκας δήλωσε ότι η αστυνομία τη βοήθησε να εγκαταλείψει το σπίτι της.

«Αυτός ο σεισμός ήταν φρικτός, ακόμη χειρότερος από εκείνον του 1967» είπε, αναφερόμενη στον σεισμό μεγέθους 6,3 βαθμών που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 240 ανθρώπους.

Το κύριο αεροδρόμιο του Καράκας, που βρίσκεται στη Λα Γκουάιρα, παρέμεινε κλειστό την Πέμπτη λόγω σοβαρών ζημιών που υπέστη από τους σεισμούς.

Πανικός στο Καράκας - Χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Πολλοί Βενεζουελάνοι βρίσκονταν στα σπίτια τους όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί, καθώς η ημέρα ήταν δημόσια αργία.

Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα κτίρια που έτρεμαν και κατέκλυσαν τους δρόμους, ενώ καταρρεύσεις σημειώνονταν σε πολλές περιοχές του Καράκας και των παράκτιων ζωνών.

«Όταν κατεβήκαμε κάτω, το σκηνικό έμοιαζε με ταινία τρόμου», δήλωσε η κάτοικος του Καράκας Μαρία Αλεχάνδρα.

«Χρειάστηκε να σκαρφαλώσουμε πάνω στα συντρίμμια. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας με το μωρό του και όλοι οι γείτονες κατέβαιναν τρέχοντας. Από εκείνο το κτίριο, όμως, είδα μόνο μία οικογένεια να βγαίνει ζωντανή».

Κοντά στο επίκεντρο των σεισμών, στην παραθαλάσσια πόλη Μορόν της πολιτείας Καραμπόμπο κατέρρευσαν κατοικίες, ενώ η περιοχή έμεινε χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Τρία παιδιά συγκαταλέγονται μεταξύ των τουλάχιστον οκτώ νεκρών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, σύμφωνα με τη δήμαρχο Έμιλι Ριέρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των αγνοουμένων

Ιστότοπος που δημιουργήθηκε για την αναζήτηση αγνοουμένων και διαδόθηκε από στελέχη της αντιπολίτευσης κατέγραφε περισσότερους από 35.000 ανθρώπους ως αγνοούμενους λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Πέμπτης τοπική ώρα.

Το USGS, χρησιμοποιώντας μοντέλα εκτίμησης απωλειών, ανέφερε ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να φτάσει τις χιλιάδες, ενώ υπάρχει σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσει ακόμη και τις 10.000.

Πηγή: iefimerida.gr