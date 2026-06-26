«Κλείδωσαν» τρία ακόμη νοκ άουτ: Ο δρόμος μέχρι τον τελικό - Οι μάχες των τρίτων

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζεται, όμως τρία ακόμη ζευγάρια της φάσης των «32» έχουν πλέον οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 6ου ομίλου.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο. Οι «οράνιε», που κατέκτησαν την πρώτη θέση στον όμιλό τους, θα βρουν απέναντί τους τα «Λιοντάρια του Άτλαντα», σε ένα από τα πιο αμφίρροπα και ελκυστικά ζευγάρια της πρώτης νοκ άουτ φάσης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου (04:00 ώρα Ελλάδας).

Το δεύτερο ζευγάρι φέρνει αντιμέτωπες τη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Η «Σελεσάο», που τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου της, θα αντιμετωπίσει τους «Μπλε Σαμουράι» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου (20:00 ώρα Ελλάδας), έχοντας τον τίτλο του φαβορί απέναντι σε μια ομάδα που παραδοσιακά παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική στα μεγάλα τουρνουά.

Τέλος, το τρίτο ζευγάρι που έγινε γνωστό είναι το ΗΠΑ - Βοσνία Ερζεγοβίνη, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 Ιουλίου (03:00) στο Σαν Φραντζίσκο της Καλιφόρνια.

Με την εικόνα του ταμπλό να συμπληρώνεται σταδιακά, το Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει πλέον στην πιο συναρπαστική του φάση, εκεί όπου κάθε παιχνίδι είναι νοκ άουτ και κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των νοκ άουτ έως τον τελικό:

ΦΑΣΗ των «32»

1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες : Νότια Αφρική - Καναδάς

2. 29/06 20:00 Χιούστον : Βραζιλία - Ιαπωνία

3. 29/06 23:30 Βοστώνη : Γερμανία - 3ος 1ου/2ου/3ου/4ου/6ου Ομίλου

4. 30/06 04:00 Μοντερέι : Ολλανδία - Μαρόκο

5. 30/06 20:00 Ντάλας : Ακτή Ελεφαντοστού - 2ος 9ου Ομίλου (Γαλλία ή Νορβηγία)

6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ : 1ος 9ου Ομίλου (Γαλλία ή Νορβηγία) - 3ος 3ου/4ου/6ου/7ου/8ου Ομίλου

7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι : Μεξικό - 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου

8. 01/07 19:00 Ατλάντα : 1ος 12ου Ομίλου - 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου

9. 01/07 23:00 Σιάτλ : 1ος 7ου Ομίλου - 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ - Βοσνία

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες : 1ος 8ου Ομίλου - 2ος 10ου Ομίλου

12. 03/07 02:00 Τορόντο : 2ος 11ου Ομίλου - 2ος 12ου Ομίλου

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ : Ελβετία - 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου

14. 03/07 21:00 Ντάλας : Αυστραλία - 2ος 7ου Ομίλου

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι : Αργεντινή - 2ος 8ου Ομίλου

16. 04/07 04:30 Κάνσας : 1ος 11ου Ομίλου - 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον : Νικητής 1 - Νικητής 4

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Νικητής 3 - Νικητής 6

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Νικητής 2 - Νικητής 5

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Νικητής 7 - Νικητής 8

(5) 06/07 22:00 Ντάλας : Νικητής 12 - Νικητής 11

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ : Νικητής 10 - Νικητής 9

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα : Νικητής 15 - Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ : Νικητής 13 - Νικητής 16

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη : Νικητής (2) - Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι : Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας : Νικητής (7) - Νικητής (8)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

«ΜΙΚΡΟΣ» Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

Η ειδική βαθμολογία των τρίτων σήμερα (26/6):

1. Σουηδία 4 βαθμοί

2. Εκουαδόρ 4 βαθμοί

3. Βοσνία Ερζεγοβίνη 4 βαθμοί

4. Παραγουάη 4 βαθμοί

5. Κροατία 3 βαθμοί

6. Ν. Κορέα 3 βαθμοί

7. Αλγερία 3 βαθμοί

8. Σκωτία 3 βαθμοί

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9. Πράσινο Ακρωτήρι 2 βαθμοί

10. Βέλγιο 1 βαθμοί

11. Κονγκό 1 βαθμοί

12. Σενεγάλη 0 βαθμοί

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