Εθνική αργία στο Εκουαδόρ με εντολή προέδρου, λόγω πρόκρισης στους «32» του Μουντιάλ (pic)

Το Εκουαδόρ πέτυχε μια ιστορική νίκη με 2-1 κόντρα στη Γερμανία και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Με αφορμή αυτήν την τεράστια επιτυχία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε την Παρασκευή (26/06) εθνική γιορτή και αργία, μια απόφαση που εξέπληξε το λαό της χώρας του Ισημερινού.
«Ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή που, παρά την κριτική, τις προσβολές και τις κακουχίες που υπέστησαν, κατάφεραν να ανακάμψουν και να φέρουν αυτή την τεράστια χαρά σε όλη τη χώρα. Αύριο είναι αργία!», τόνισε στο διάγγελμα του ο Νομπόα.