Εθνική αργία στο Εκουαδόρ με εντολή προέδρου, λόγω πρόκρισης στους «32» του Μουντιάλ (pic)

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, μετά τη νίκη πρόκριση του Εκουαδόρ επί της Γερμανίας με 2-1, κήρυξε την Παρασκευή (26/06) εθνική γιορτή.

Το Εκουαδόρ πέτυχε μια ιστορική νίκη με 2-1 κόντρα στη Γερμανία και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Με αφορμή αυτήν την τεράστια επιτυχία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε την Παρασκευή (26/06) εθνική γιορτή και αργία, μια απόφαση που εξέπληξε το λαό της χώρας του Ισημερινού.

🇪🇨🏆 ¡MAÑANA SERÁ FERIADO EN ECUADOR TRAS LA HISTÓRICA VICTORIA ANTE ALEMANIA!



👔 Daniel Noboa, presidente de dicho país, comunicó su decreto pic.twitter.com/usT8RsVqHH — Diario Olé (@DiarioOle) June 26, 2026

«Ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή που, παρά την κριτική, τις προσβολές και τις κακουχίες που υπέστησαν, κατάφεραν να ανακάμψουν και να φέρουν αυτή την τεράστια χαρά σε όλη τη χώρα. Αύριο είναι αργία!», τόνισε στο διάγγελμα του ο Νομπόα.