Στο σημερινό Center Fox ζωντανά ο GM του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός, μιλά για όλα - επιπλέον η ανανέωση Μπαρτζώκα και ο Ράστοντερ που πλησιάζει

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, ζωντανά τον GM της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, μιλά για όλα. Επιπλέον, όλο το ρεπορτάζ του Big-4 και η ανανέωση Μπαρτζώκα ως το 2029.

Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: