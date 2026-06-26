Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Στο σημερινό Center Fox ζωντανά ο GM του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός, μιλά για όλα - επιπλέον η ανανέωση Μπαρτζώκα και ο Ράστοντερ που πλησιάζει 26-06-2026 09:55 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, ζωντανά τον GM της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, μιλά για όλα. Επιπλέον, όλο το ρεπορτάζ του Big-4 και η ανανέωση Μπαρτζώκα ως το 2029. Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: Βρες τη χώρα από την ομάδα: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που μόνο η Wikipedia δεν χάνει; menshouse.gr Τέλος οι εξαιρέσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία: Οι 3 νέες αλλαγές που ανακοίνωσε ο Δένδιας στη στρατιωτική θητεία instanews.gr Όλα τα βλέμματα πάνω της: Η κόρη του Πάβελ Νέντβεντ μαγνήτισε το φακό στην κερκίδα του Μεξικό -Τσεχία (Pic) dailymedia.gr Ένας αντι-Γένσεν που μπορεί να αποδειχτεί καλύτερος κι απ’ τον Γένσεν menshouse.gr Μετά το επίσημο διαζύγιο: Ποιο πρόσωπο παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του MEGA dailymedia.gr Ο κύβος ερρίφθη για την κυβέρνηση: Η ανάσα του Τσίπρα φέρνει επιστροφή του 13ου μισθού instanews.gr Διακοπές με 15€ τη βραδιά: Το ελληνικό νησάκι χωρίς αμάξια που αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στον μαζικό τουρισμό menshouse.gr Στο προηγούμενο Μουντιάλ μοίραζε φυλλάδια, σήμερα τον αποθεώνει όλη η Βραζιλία! menshouse.gr Στο σημερινό Center Fox ζωντανά ο GM του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός, μιλά για όλα - επιπλέον η ανανέωση Μπαρτζώκα και ο Ράστοντερ που πλησιάζει SHARE