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Στο σημερινό Center Fox ζωντανά ο GM του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός, μιλά για όλα - επιπλέον η ανανέωση Μπαρτζώκα και ο Ράστοντερ που πλησιάζει

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, ζωντανά τον GM της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, μιλά για όλα. Επιπλέον, όλο το ρεπορτάζ του Big-4 και η ανανέωση Μπαρτζώκα ως το 2029.

Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο:

 

Στο σημερινό Center Fox ζωντανά ο GM του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός, μιλά για όλα - επιπλέον η ανανέωση Μπαρτζώκα και ο Ράστοντερ που πλησιάζει