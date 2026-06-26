Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων

Τρία ζευγάρια έχουν ξεκαθαρίσει για τη φάση των "32" του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε όλο το πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των νοκ άουτ έως τον τελικό:

ΦΑΣΗ των «32»

1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες : Νότια Αφρική - Καναδάς

2. 29/06 20:00 Χιούστον : Βραζιλία - Ιαπωνία

3. 29/06 23:30 Βοστώνη : Γερμανία - 3ος 1ου/2ου/3ου/4ου/6ου Ομίλου

4. 30/06 04:00 Μοντερέι : Ολλανδία - Μαρόκο

5. 30/06 20:00 Ντάλας : Ακτή Ελεφαντοστού - 2ος 9ου Ομίλου (Γαλλία ή Νορβηγία)

6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ : 1ος 9ου Ομίλου (Γαλλία ή Νορβηγία) - 3ος 3ου/4ου/6ου/7ου/8ου Ομίλου

7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι : Μεξικό - 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου

8. 01/07 19:00 Ατλάντα : 1ος 12ου Ομίλου - 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου

9. 01/07 23:00 Σιάτλ : 1ος 7ου Ομίλου - 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ - 3ος 2ου/5ου/6ου/9ου/10ου Ομίλου

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες : 1ος 8ου Ομίλου - 2ος 10ου Ομίλου

12. 03/07 02:00 Τορόντο : 2ος 11ου Ομίλου - 2ος 12ου Ομίλου

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ : Ελβετία - 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου

14. 03/07 21:00 Ντάλας : Αυστραλία - 2ος 7ου Ομίλου

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι : Αργεντινή - 2ος 8ου Ομίλου

16. 04/07 04:30 Κάνσας : 1ος 11ου Ομίλου - 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον : Νικητής 1 - Νικητής 4

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Νικητής 3 - Νικητής 6

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Νικητής 2 - Νικητής 5

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Νικητής 7 - Νικητής 8

(5) 06/07 22:00 Ντάλας : Νικητής 12 - Νικητής 11

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ : Νικητής 10 - Νικητής 9

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα : Νικητής 15 - Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ : Νικητής 13 - Νικητής 16

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη : Νικητής (2) - Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι : Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας : Νικητής (7) - Νικητής (8)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

«ΜΙΚΡΟΣ» Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)