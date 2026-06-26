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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
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Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων

Ποδόσφαιρο
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Τρία ζευγάρια έχουν ξεκαθαρίσει για τη φάση των "32" του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε όλο το πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των νοκ άουτ έως τον τελικό: 

ΦΑΣΗ των «32»
 1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες  : Νότια Αφρική - Καναδάς
 2. 29/06 20:00 Χιούστον      : Βραζιλία - Ιαπωνία
 3. 29/06 23:30 Βοστώνη       : Γερμανία - 3ος 1ου/2ου/3ου/4ου/6ου Ομίλου
 4. 30/06 04:00 Μοντερέι      : Ολλανδία - Μαρόκο
 5. 30/06 20:00 Ντάλας        : Ακτή Ελεφαντοστού - 2ος 9ου Ομίλου (Γαλλία ή Νορβηγία)
 6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ  : 1ος 9ου Ομίλου (Γαλλία ή Νορβηγία) - 3ος 3ου/4ου/6ου/7ου/8ου Ομίλου
 7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι   : Μεξικό - 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου
 8. 01/07 19:00 Ατλάντα       : 1ος 12ου Ομίλου - 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου
 9. 01/07 23:00 Σιάτλ         : 1ος 7ου Ομίλου - 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου
10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ - 3ος 2ου/5ου/6ου/9ου/10ου Ομίλου
11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες  : 1ος 8ου Ομίλου - 2ος 10ου Ομίλου
12. 03/07 02:00 Τορόντο       : 2ος 11ου Ομίλου - 2ος 12ου Ομίλου
13. 03/07 06:00 Βανκούβερ     : Ελβετία - 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου
14. 03/07 21:00 Ντάλας        : Αυστραλία - 2ος 7ου Ομίλου
15. 04/07 01:00 Μαϊάμι        : Αργεντινή - 2ος 8ου Ομίλου
16. 04/07 04:30 Κάνσας        : 1ος 11ου Ομίλου - 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
(1) 04/07 20:00 Χιούστον      : Νικητής 1 - Νικητής 4
(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια   : Νικητής 3 - Νικητής 6
(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ  : Νικητής 2 - Νικητής 5
(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι   : Νικητής 7 - Νικητής 8
(5) 06/07 22:00 Ντάλας        : Νικητής 12 - Νικητής 11
(6) 07/07 03:00 Σιάτλ         : Νικητής 10 - Νικητής 9
(7) 07/07 19:00 Ατλάντα       : Νικητής 15 - Νικητής 14
(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ     : Νικητής 13 - Νικητής 16

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη       : Νικητής (2) - Νικητής (1)
(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες  : Νικητής (5) - Νικητής (6)
(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι        : Νικητής (3) - Νικητής (4)
(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας        : Νικητής (7) - Νικητής (8)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
14/07 22:00  Λος Άντζελες     : Νικητής (Α) - Νικητής (Β)
15/07 20:00  Ατλάντα          : Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

«ΜΙΚΡΟΣ» Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων