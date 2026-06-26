Νόιερ: Σε λίστα με αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία των Μουντιάλ

Ο Μάνουελ Νόιερ πρόσθεσε ένα l ανεπιθύμητο στατιστικό στο ενεργητικό του, καθώς το γκολ του Νίλσον Ανγκούλο στην αναμέτρηση της Γερμανίας με το Εκουαδόρ για το Μουντιάλ τον έφερε δίπλα σε ένα από τα χειρότερα ρεκόρ για τερματοφύλακες στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο πολύπειρος Γερμανός γκολκίπερ είδε την εστία του να παραβιάζεται για ένατο συνεχόμενο παιχνίδι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση όλων των εποχών, την οποία κατείχε ο Σουηδός Τόμας Ραβέλι.

Στην κορυφή της l λίστας εξακολουθεί να βρίσκεται ο θρυλικός Μεξικανός Αντόνιο Καρμπαχάλ, ο οποίος είχε δεχθεί γκολ σε δέκα διαδοχικές συμμετοχές του σε αγώνες Μουντιάλ.

Το γκολ του Ανγκούλο, που σημειώθηκε με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, δεν έφερε μόνο την ισοφάριση για το Εκουαδόρ, αλλά και ένα αρνητικό ιστορικό επίτευγμα για τον αρχηγό της Γερμανίας, ο οποίος καλείται πλέον να αποφύγει την απόλυτη αρνητική επίδοση στα επόμενα παιχνίδια της «Νασιονάλμανσαφτ».

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