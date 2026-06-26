Αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι η Τουρκία τις ΗΠΑ, νικώντας την οικοδέσποινα

Η Τουρκία που ήδη είχε αποκλειστεί φέροντας να φύγει από το Μουντιάλ με ψηλά το κεφάλι, καθώς νίκησε τις ΗΠΑ (3-2) με «buzzer beate»r.

Με φόρα ξεκίνησαν τον αγώνα και οι δύο ομάδες, αφού μόλις στο τρίτο λεπτό ο Τράστι έκανε το 0-1 για τις ΗΠΑ, για να έρθει λίγα λεπτά μετά ο Αρντά Γκιουλέρ και στο 10' να ισοφαρίσει σε 1-1.

Η Τουρκία έκτοτε πάλεψε να βρει ακόμη ένα γκολ ώστε να γυρίσει το παιχνίδι και να μπει σε τροχιά για την πρώτη της νίκη στο τουρνουά. Στο 31' ο Κόκτσου εκμεταλλεύτηκε την κάσα του Ελμαλί και έκανε το 2-1, το οποίο ήταν και στο σκορ του ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δευτέρου σαρανταπενταλέπτου, οι ΗΠΑ βρήκαν ένα γκολ άμεσα και ισοφάρισαν εξ νέου με τον Μπέρχαλτερ στο 49'.

Εκτός και οι δύο ομάδες έψαξαν το γκολ που θα τους έδινε τη νίκη, ωστόσο όλα έδειχναν πως οι τις άμυνες θα κρατούσαν το 2-2 έμεινε έως την λήξη. Εκεί ήρθε ο Αγιάν στο 90+8' για να γράψει το τελικό 3-2 και να δώσει στην ήδη αποκλεισμένη Τουρκία τους τρεις βαθμούς, φεύγοντας από το τουρνουά με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο

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