Πλήγμα για την Αγγλία: Εκτός με Παναμά ο Ρις Τζέιμς

Απρόοπτο προέκυψε στην Εθνική Αγγλίας, αφού ο Ρις Τζέιμς δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα με τον Παναμά για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο δεξιός μπακ έφυγε από το παιχνίδι με τη Εθνική Γκάνας αισθανόμενος ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι αισιόδοξες όσον αφορά τη συμμετοχή του στο παιχνίδι της Κυριακής.

Το τεχνικό επιτελείο των «Τριών Λιονταριών» παρακολουθεί στενά την κατάσταση του 26χρονου αμυντικού, με τον μεγαλύτερο προβληματισμό να αφορά όχι μόνο το ματς με τον Παναμά, αλλά και την πιθανή παρουσία του στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Ο Τζέιμς είχε αντιμετωπίσει ξανά μυϊκά προβλήματα κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, μένοντας εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες λόγω θλάσης, γεγονός που κάνει την αποθεραπεία του να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

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