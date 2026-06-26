Πανικός στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Μεξικού: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος, δεκάδες τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη του Μεξικού την Πέμπτη, όταν μια ομάδα φιλάθλων φέρεται να άρχισε να σπρώχνει ένα διερχόμενο αυτοκίνητο από τη μία πλευρά στην άλλη, θεωρώντας το «αστείο».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα εκεί, ο οδηγός προσπαθούσε αρχικά να συνεχίσει την πορεία του, ωστόσο μετά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στο όχημά του πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Από το περιστατικό αναφέρθηκαν περισσότεροι από 20 τραυματισμοί, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για θύματα που έχασαν τη ζωή τους. Λίγο αργότερα, το όχημα προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τις ευθύνες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.