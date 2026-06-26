Βοζίνια: Ο 40χρονος «τοίχος» του Πράσινου Ακρωτηρίου στο στόχαστρο τριών ομάδων

Ο Βοζίνια, κατά κόσμον Ζοσιμάρ Ζοζέ Εβόρα Ντίας, έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο απρόσμενες ιστορίες του Μουντιάλ, οδηγώντας το Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου σε ιστορικές στιγμές.

Στα 40 του χρόνια, έγινε σημείο αναφοράς στην πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στην Εθνική Ισπανίας, όπου με μια σειρά εντυπωσιακών επεμβάσεων κράτησε το 0-0 και χάρισε στο Πράσινο Ακρωτήρι τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, ήδη τρεις ομάδες από τη δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, με τον ίδιο να είναι ανοιχτός σε προτάσεις για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Βοζίνια έχει διανύσει μια πολυετή πορεία σε διάφορα πρωταθλήματα της Ευρώπης και της Αφρικής, με σταθμούς σε Πορτογαλία, Κύπρο και άλλες χώρες, χτίζοντας φήμη σταθερότητας και εμπειρίας κάτω από τα δοκάρια.