Τα highlights από τη ματσάρα Τουρκίας και ΗΠΑ (vid)

Πέντε γκολ, ανατροπή και buzzer beater στο 98' συνέθεσαν το σκηνικό ενός πολύ χορταστικού αγώνα μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ (3-2), παρότι δεν υπήρχε (ουσιαστικό) βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Δείτε όσα έγιναν στο παρακάτω βίντεο: