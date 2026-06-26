MENU
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
stoixima
Advertisement
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights από τη ματσάρα Τουρκίας και ΗΠΑ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Πέντε γκολ, ανατροπή και buzzer beater στο 98' συνέθεσαν το σκηνικό ενός πολύ χορταστικού αγώνα μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ (3-2), παρότι δεν υπήρχε (ουσιαστικό) βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Δείτε όσα έγιναν στο παρακάτω βίντεο:

 

Τα highlights από τη ματσάρα Τουρκίας και ΗΠΑ (vid)