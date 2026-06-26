Η Τυνησία ανάμεσα στις «χειρότερες» εθνικές ομάδες στα χρονικά των Μουντιάλ

Με τον απογοητευτικό απολογισμό τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες και με δύο τέρματα υπέρ και δώδεκα κατά, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Τυνησία απέκτησε μια θέση μεταξύ των εθνικών ομάδων με την χειρότερη απόδοση στο τέλος της φάσης των ομίλων, στα χρονικά των Μουντιάλ.

Αναλυτικά ο σχετικός πίνακας έχει ως εξής:

Νότια Κορέα (Παγκόσμιο Κύπελλο 1954)

Ουγγαρία - Νότια Κορέα 9-0

Τουρκία - Νότια Κορέα 7-0

Απολογισμός: 2 ήττες, 0-16 γκολ

Αϊτή (Παγκόσμιο Κύπελλο 1974)

Ιταλία - Αϊτή 3-1

Πολωνία - Αϊτή 7-0

Αργεντινή - Αϊτή 4-1

Απολογισμός: 3 ήττες, 2-14 γκολ

Ζαΐρ/ΛΔ Κονγκό (Παγκόσμιο Κύπελλο 1974)

Σκωτία - Ζαΐρ 2-0

Γιουγκοσλαβία - Ζαΐρ 9-0

Βραζιλία - Ζαΐρ 3-0

Απολογισμός: 3 ήττες, 0-14 γκολ

Ελ Σαλβαδόρ (Παγκόσμιο Κύπελλο 1982)

Αργεντινή - Ελ Σαλβαδόρ 2-0

Βέλγιο - Ελ Σαλβαδόρ 1-0

Ουγγαρία - Ελ Σαλβαδόρ 10-1

Απολογισμός: 3 ήττες, 1-13 γκολ

Σαουδική Αραβία (Παγκόσμιο 2002 Κύπελλο)

Ιρλανδία - Σαουδική Αραβία 3-0

Καμερούν - Σαουδική Αραβία 1-0

Γερμανία - Σαουδική Αραβία 8-0

Απολογισμός: 3 ήττες, 0-12 γκολ

Βόρεια Κορέα (Παγκόσμιο Κύπελλο 2010)

Βραζιλία - Βόρεια Κορέα 2-1

Πορτογαλία - Βόρεια Κορέα 7-0

Ακτή Ελεφαντοστού - Βόρεια Κορέα 3-0

Απολογισμός: 3 ήττες, 1-12 γκολ

Ονδούρα (Παγκόσμιο Κύπελλο 2014)

Ελβετία - Ονδούρα 3-0

Ισημερινός - Ονδούρα 2-1

Γαλλία - Ονδούρα 3-0

Απολογισμός: 3 ήττες, 0-8 γκολ

Παναμάς (Παγκόσμιο Κύπελλο 2018)

Βέλγιο - Παναμάς 3-0

Αγγλία - Παναμάς 6-1

Τυνησία - Παναμάς 2-1

Απολογισμός: 3 ήττες, 2-11 γκολ

Τυνησία (Παγκόσμιο Κύπελλο 2026)

Σουηδία - Τυνησία 5-1

Ιαπωνία - Τυνησία 4-0

Ολλανδία - Τυνησία 3-1

Απολογισμός: 3 ήττες, 2-12 γκολ



Από την διοργάνωση του 1958 στην Σουηδία, στην φάση των ομίλων διεξάγονται τρεις αγώνες.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.