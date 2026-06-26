Μουντιάλ: Ο «χάρτης» των 32 και πως συνεχίζεται η μάχη της 3ης θέσης (pics)

14 ομάδες έχουν «τσεκάρει» το εισιτήριό τους για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ενώ τέσσερα ζευγάρια είναι ήδη γνωστά - Τι συμβαίνει με τους 3ους των ομίλων

Η φάση των ομίλων σιγά σιγά ολοκληρώνεται και το παζλ των 32 αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζεται. Στο πάνω μέρος του bracket γνωρίζουμε ήδη τα ζευγάρια, Ολλανδία - Μαρόκο και Νότια Αφρική - Καναδάς, ενώ στο ίδιο μισό ΗΠΑ και Βοσνία θα μονομαχήσουν στην πρώτη φάση. Παράλληλα, οι Ιάπωνες μπορεί να μην ηττήθηκαν από τους Σουηδούς όμως έπεσαν πάνω στη Βραζιλία.

Ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στους «32»:

Μεξικό

Νότια Αφρική

Ελβετία

Καναδάς

Βραζιλία

Μαρόκο

ΗΠΑ

Γερμανία

Γαλλία

Νορβηγία

Αργεντινή

Κολομβία

Εκουαδόρ

Σουηδία

Η ειδική βαθμολογία των τρίτων σήμερα (26/6):

1. Σουηδία 4 βαθμοί

2. Εκουαδόρ 4 βαθμοί

3. Βοσνία Ερζεγοβίνη 4 βαθμοί

4. Παραγουάη 4 βαθμοί

5. Κροατία 3 βαθμοί

6. Ν. Κορέα 3 βαθμοί

7. Αλγερία 3 βαθμοί

8. Σκωτία 3 βαθμοί

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9. Πράσινο Ακρωτήρι 2 βαθμοί

10. Βέλγιο 1 βαθμοί

11. Κονγκό 1 βαθμοί

12. Σενεγάλη 0 βαθμοί

✅ 14/32 teams already have their position in the bracket confirmed.



5 more teams know they qualified but don't know yet their position in the bracket: 🇫🇷🇸🇪🇳🇴🇪🇨🇨🇴



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