MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης σήκωσε την κούπα του 10ου κύκλου – Κέρδισε 100.000 ευρώ (vid)

Το «MasterChef10» ολοκληρώθηκε, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, και ο Πάνος Τελάλης αναδείχτηκε μεγάλος νικητής του φετινού κύκλου. Έπειτα από πέντε μήνες μαγειρικών δοκιμασιών και υψηλών απαιτήσεων, ο σεφ σήκωσε την «κούπα» και κέρδισε τις 100.000 ευρώ.

«Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω… Τρέμω… Ευχαριστώ τους πάντες», δήλωσε μετά τη live ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Ο δεύτερος φιναλίστ, Τάσος Παυλίδης, είπε με τη σειρά του: «Συγχαρητήρια στον Πάνο, χαίρομαι που κέρδισε. Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό, κέρδισε ο καλύτερος».

Αναλυτική η βαθμολογία του τελικού

Ο Πάνος Τελάλης συγκέντρωσε 26 βαθμούς, ενώ ο Τάσος Παυλίδης 25 βαθμούς.

Πρώτη δοκιμασία τελικού: Ταξίδι στη Βαρκελώνη

Πάνος: 9 βαθμοί

Τάσος: 8 βαθμοί

Δεύτερη δοκιμασία τελικού: Τα μενού degustation των φιναλίστ

Πάνος: 9 βαθμοί

Τάσος: 8 βαθμοί

Τρίτη δοκιμασία τελικού: Αντιγραφή πιάτων με καλεσμένο τον Paco Morales

Πάνος: 8 βαθμοί

Τάσος: 9 βαθμοί

Το «MasterChef» συνεχίζεται για 11η σεζόν

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο διαγωνισμός μαγειρικής πήρε το πράσινο φως για του χρόνου. Ήδη παίζεται στον αέρα του STAR το τρέιλερ για τις δηλώσεις συμμετοχής για τον επόμενο κύκλο.

«Κάθε μεγάλη διαδρομή ξεκινά με μία απόφαση. Από την Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του κόσμου -από την κοσμοπολίτικη αύρα του Ντουμπάι και τις γαστρονομικές παραδόσεις της Ελβετίας, μέχρι την ιστορική Σμύρνη και τη μακρινή Αυστραλία- η αναζήτηση για το επόμενο μεγάλο ταλέντο της μαγειρικής δε γνωρίζει σύνορα», αναφέρεται.

Πηγή: newsbomb.gr