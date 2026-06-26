Ρεκόρ... παραγωγικότητας στο Μουντιάλ 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 πέρασε στην ιστορία ως η πιο παραγωγική διοργάνωση όλων των εποχών, καθώς στον αγώνα των ΗΠΑ με την Τουρκία (2-3) για τον 4ο όμιλο καταρρίφθηκε το ρεκόρ τερμάτων που είχε σημειωθεί στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

Το γκολ του Όστον Τράστι, μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης των ΗΠΑ με την Τουρκία για τον 4ο όμιλο ήταν το 173ο του τουρνουά, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 172 τερμάτων της προηγούμενης διοργάνωσης.

Το ιστορικό ρεκόρ καταρρίφθηκε στον 59ο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αντίθετα, τα 172 γκολ του Μουντιάλ 2022 είχαν επιτευχθεί συνολικά σε 64 αγώνες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 περιλαμβάνει 104 αγώνες, δηλαδή 40 περισσότερους από τους 64 της διοργάνωσης του 2022, μετά την επέκταση της διοργάνωσης από τις 32 στις 48 ομάδες.

«Η υπέρβαση του προηγούμενου ρεκόρ των 172 γκολ από το Κατάρ αναδεικνύει το θέαμα και την επιθετική ποιότητα που έχουν ήδη κάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 τόσο αξέχαστο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.