Μάμπρεϊ από άλλο... πλανήτη: Ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ των 53 πόντων στο WNBA (vid)

Μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του WNBA πραγματοποίησε η Μαρίνα Μάμπρεϊ, οδηγώντας τις Τορόντο Τέμπο στη νίκη με 125-97 επί των Λος Άντζελες Σπαρκς και γράφοντας το όνομά της δίπλα στις κορυφαίες σκόρερ όλων των εποχών.

Η 29χρονη γκαρντ ήταν ασταμάτητη, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 53 πόντους σε μόλις 32 λεπτά συμμετοχής. Η εκπληκτική της ευστοχία αποτυπώθηκε στα ποσοστά της, καθώς είχε 10/12 βολές, 8/10 δίποντα και 9/18 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε ακόμη έξι ριμπάουντ σε μια πραγματικά κυριαρχική εμφάνιση.

Με την επίδοσή της αυτή, η Μάμπρεϊ ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα της λίγκας, το οποίο κατείχαν μέχρι σήμερα η Λιζ Κάμπατζ από το 2018 με τη φανέλα των Ντάλας Γουίνγκς και η Έιζα Γουίλσον, που είχε φτάσει επίσης στους 53 πόντους το 2023 αγωνιζόμενη με τις Λας Βέγκας Έισες.

Η βραδιά της Αμερικανίδας γκαρντ αποτελεί πλέον μία από τις πιο εντυπωσιακές ατομικές παραστάσεις στην ιστορία του WNBA, με την ίδια να οδηγεί τις Τέμπο σε μια εμφατική νίκη και ταυτόχρονα να βάζει το όνομά της στο βιβλίο των ρεκόρ του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών.