«Η Ρεάλ ετοιμάζει επίσημη κίνηση για τον Έντσο Φερνάντες»

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η «βασίλισσα» έχει αποφασίσει να κινηθεί δυναμικά για τον Αργεντινό μέσο και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τους Λονδρέζους, καταθέτοντας την πρώτη της πρόταση για την αγορά του.
Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως η Ρεάλ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν δώσει τα χέρια για πολυετή συνεργασία, γεγονός που επιτρέπει πλέον στους Μαδριλένους να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις επαφές με την Τσέλσι.
Στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» υπάρχει αισιοδοξία πως μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή με τους «μπλε», παρότι γνωρίζουν πως η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς ο Έντσο Φερνάντες αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ της αγγλικής ομάδας.
Οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, με τη Ρεάλ να επιχειρεί να ολοκληρώσει μία ακόμη μεταγραφή υψηλού επιπέδου, προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν από τους κορυφαίους μέσους της νέας γενιάς.
🚨 Excl. - #RealMadrid are ready to submit to #Chelsea a first official bid to try to sign #EnzoFernandez, who has already an agreement in principle with Real Madrid for a contract until 2032. #transfers #CFC https://t.co/6PbtLEvp05— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2026