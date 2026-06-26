«Η Ρεάλ ετοιμάζει επίσημη κίνηση για τον Έντσο Φερνάντες»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανεβάζει... στροφές για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, με τους Ισπανούς να ετοιμάζονται να περάσουν από το ενδιαφέρον στις πράξεις, καταθέτοντας την πρώτη επίσημη πρότασή τους στην Τσέλσι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η «βασίλισσα» έχει αποφασίσει να κινηθεί δυναμικά για τον Αργεντινό μέσο και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τους Λονδρέζους, καταθέτοντας την πρώτη της πρόταση για την αγορά του.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως η Ρεάλ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν δώσει τα χέρια για πολυετή συνεργασία, γεγονός που επιτρέπει πλέον στους Μαδριλένους να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις επαφές με την Τσέλσι.

Στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» υπάρχει αισιοδοξία πως μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή με τους «μπλε», παρότι γνωρίζουν πως η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς ο Έντσο Φερνάντες αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ της αγγλικής ομάδας.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, με τη Ρεάλ να επιχειρεί να ολοκληρώσει μία ακόμη μεταγραφή υψηλού επιπέδου, προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν από τους κορυφαίους μέσους της νέας γενιάς.