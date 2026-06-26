Σοκ για Ραφίνια: Καταγγέλλεται οικονομική εκμετάλλευση από τον πατέρα του

Δύσκολη φαίνεται πως είναι η φετινή περίοδος για τον Ραφίνια, όχι μόνο λόγω του τραυματισμού που αντιμετωπίζει, αλλά και εξαιτίας μιας σοβαρής οικογενειακής υπόθεσης που έχει δει το φως της δημοσιότητας στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πατέρας του Βραζιλιάνου διεθνή και ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ραφαέλ Μπελόλι, φέρεται να διαχειρίστηκε επί σειρά ετών το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του γιου του από δικαιώματα εικόνας και εμπορικές συμφωνίες, χωρίς ο ίδιος ο παίκτης να έχει πλήρη εικόνα της οικονομικής του κατάστασης.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ραφίνια αντιλήφθηκε την πραγματική έκταση των οικονομικών του δεδομένων μόλις πρόσφατα, όταν επιχείρησε μαζί με τη σύζυγό του να προχωρήσει στην αγορά κατοικίας στη Βαρκελώνη, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τραπεζικοί φορείς φέρονται να τον ενημέρωσαν ότι τα διαθέσιμα οικονομικά του στοιχεία δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να διέκοψε κάθε επαγγελματική συνεργασία με τον πατέρα του, ο οποίος μέχρι πρότινος διαχειριζόταν τις οικονομικές του υποθέσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη διαχείριση των εμπορικών και διαφημιστικών του συμφωνιών έχει πλέον αναλάβει ο πεθερός του, Αλεξάντρ Μαδέιρα, ο οποίος διαθέτει σχετική άδεια εκπροσώπησης από τη FIFA.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Ραφίνια ή του πατέρα του για τις συγκεκριμένες καταγγελίες.