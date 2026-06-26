Ακάθεκτος ο Πανσερραϊκός, πήρε και Παντελάκη

Ακόμα μία δυνατή μεταγραφική κίνηση από τον Πανσερραϊκό, στην προσπάθεια για την άμεση επιστροφή του στα "σαλόνια".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Επαμεινώνδα Παντελάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 10/02/1995, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΛ έχοντας 19 συμμετοχές στην Super League.

Έχει συνολικά 260 συμμετοχές και 15 γκολ στην καριέρα του, οι περισσότερες από τις οποίες είναι στην κορυφαία κατηγορία. Έχει αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Φωστήρα, Ολυμπιακό, Χανιά, Παναθηναϊκό, ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικό.

Νώντα, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!