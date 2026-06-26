Ράλι Ακρόπολις: Ο Neuville περνά πρώτος μετά το κλατάρισμα του Fourmaux-Ο Ogier σε αντεπίθεση

Ο Thierry Neuville σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, 1,9 δλ. πίσω από τον Γάλλο. Ο Adrien Fourmaux είχε κλατάρισμα και πλέον ο Βέλγος οδηγός της Hyundai τίθεται επικεφαλής του αγώνα. Ο Ogier είναι δεύτερος και ο Jon Armstrong της M-Sport ανεβαίνει στην τρίτη θέση!
#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN
«Ήταν σκληρή ειδική, περισσότερο απ’ ό,τι αναμέναμε. Δεν οδήγησα καλά, υπήρχαν τεράστιες πέτρες στη διαδρομή».
#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON
«Το πίσω ελαστικό δεξί ελαστικό έχει φθαρεί τελείως. Όλα καλά».
#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON
«Γλιστρούσε πολύ, προσπάθησα να προστατέψω τα ελαστικά, πάντα υπάρχει η πιθανότητα κλαταρίσματος».
#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN
«Έγινε κάτι περίεργο με το αυτοκίνητο, έπρεπε να το ελέγξω, χάσαμε χρόνο».
#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS
«Είναι καθαρά θέμα τύχης. Τα ελαστικά δεν είναι κατάλληλα για αυτές τις συνθήκες».
#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA
«Δεν φταίει η φθορά των ελαστικών, ήταν το κλατάρισμα. Δεν χτύπησα κάπου, ήμουν προσεκτικός, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε με όλες αυτές τις πέτρες».
Κλατάρισμα εμπρός δεξιού ελαστικού.
#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE
«Η φθορά στα ελαστικά είναι μεγάλη. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με έξι καινούρια ελαστικά. Δεν περίμενα να είναι τόσο σκληρές οι ειδικές. Στην τελευταία πάλεψα πολύ».
#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE
«Κάνουμε καλό αγώνα μέχρι στιγμής. Προσπαθώ να εστιάσω στις καθαρές γραμμές. Έχουμε το πλεονέκτημα της θέσης εκκίνησης και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε».
#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA
«Δεν έχω καλή αίσθηση με το αυτοκίνητο, δεν έχουμε πρόσφυση, γλιστράει συνεχώς, είναι δύσκολα».
#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY
«Είναι σκληρές ειδικές, προσπαθούσα να αποφύγω τα κλαταρίσματα».
#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS
«Ήταν πολύ δύσκολη η διαχείριση των ελαστικών και πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σέρβις!».
#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE
«Σκληρή ειδική. Το πρώτο κομμάτι ήταν καλό, μετά έχασα τον ρυθμό. Αλλά είμαστε ακόμη εδώ».