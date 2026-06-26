Παναιτωλικός: Ξενόπουλος ο... πρώτος - Ανανέωσε με Νικολάου

Σε δύο «πινελιές» με ελληνικό στοιχείο προχώρησε ο Παναιτωλικός ανακοινώνοντας την απόκτηση του τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου, αλλά και την ανανέωση με τον 22χρονο χαφ Βαγγέλη Νικολάου.

Δύο κινήσεις μέσα σε λίγη ώρα από την ομάδα του Αγρινίου. Ο Βασίλης Ξενόπουλος αποχώρησε ως ελεύθερος από την Κηφισιά έπειτα από μια επιτυχημένη διετία και μετακόμισε στο Αγρίνιο, ως αντικαταστάτης του Ζίβκοβιτς στο πλευρό του Κουτσερένκο.Η συμφωνία των δυο πλευρών έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού για Ξενόπουλο:

«Ο τερματοφύλακας Βασίλης Ξενόπουλος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό διετούς διάρκειας. Γεννήθηκε στις 20.05.1998 στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, στον οποίο το 2018 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Από το καλοκαίρι του 2024 αγωνίστηκε στην Κηφισιά».

Tαυτόχρονα, ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, Βαγγέλης Νικολάου, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναιτωλικό έως το 2028.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού για τον Νικολάου:

«Ο Βαγγέλης Νικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Ο 22χρονος μέσος εντάχθηκε στην οικογένεια του Παναιτωλικού το καλοκαίρι του 2018 και αγωνίστηκε στις ομάδες Κ15, Κ17 και Κ19. Από το καλοκαίρι του 2022 είναι μέλος της επαγγελματικής ομάδας, με την οποία έχει καταγράψει 52 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες. Έχει αγωνιστεί στις Εθνικές ομάδες Παίδων – Νέων και την τελευταία διετία είναι μέλος της Εθνικής Ελπίδων».