Δευτέρα ο Τσιτσιπάς, Τρίτη η Σάκκαρη

Το πάνω μέρος του ταμπλό των ανδρών και των γυναικών στο Wimbledon θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα (29/6), ενώ το κάτω μέρος θα μπει στη μάχη την Τρίτη (30/6). ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αναμετρηθεί με τον Ούγκο Γκαστόν στο πρώτο γύρο, θα είναι στο πρόγραμμα της πρώτης μέρας της διοργάνωσης, ενώ η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με την Κλάρα Τάουσον τη δεύτερη μέρα.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court, φυσικά, θα ανοίξει τη Δευτέρα ο κάτοχος του τίτλου Γιάνικ Σίνερ και το ίδιο θα γίνει επόμενη μέρα με τη νικήτρια στις γυναίκες Ίγκα Σβιόντεκ.

Τότε θα κάνει πρεμιέρα και η σπουδαία Σερένα Γουίλιαμς, κάτοχος 23 major τίτλων, που θα παίξει με την Μάγια Τζόιντ από την Αυστραλία.