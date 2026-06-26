Μήνυση σε 18 influencers για διαφήμιση τζόγου - Είχαν πάνω από 3 εκατ. followers

Μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά 18 influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, κατέθεσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Μόνο οι πέντε μεγαλύτερες υποθέσεις αφορούσαν λογαριασμούς με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, ενώ συνολικά οι 18 influencers απευθύνονταν σε κοινό που ξεπερνούσε τα 3 εκατ. χρήστες.

«Η Αρχή τεκμηρίωσε 18 περιπτώσεις και πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά», σημείωσε μιλώντας στην Online Gaming Day, προσθέτοντας μάλιστα ότι οι πρώτοι πέντε εξ αυτών είχαν «623.000 , 456.000 435.000 , 422.000 και 337.000 followers αντίστοιχα, αθροιστικά δηλαδή πάνω από 3 εκατομμύρια», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ, Αντώνη Βαρθολομαίο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, ο μεγαλύτερος από τους λογαριασμούς που ερευνώνται διέθετε περίπου 600.000 ακολούθους και ανήκει σε ιδιαίτερα δημοφιλή influencer από τον χώρο της μουσικής.

Για πέντε από τις υποθέσεις αυτές έχουν ήδη σχηματιστεί φάκελοι, οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια του εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω και να κριθεί η ενδεχόμενη παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη. Την ίδια πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες υποθέσεις.

Το νέο νομοσχέδιο

Σημειώνεται ότι σε διαβούλευση από τις 15 Ιουνίου βρίσκεται το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που αποσκοπεί στον περιορισμό του παράνομου τζόγου. Έτσι σχεδιάζεται η αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες, όπως η άμεση απομάκρυνση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου και η ταυτοποίηση εμπλεκόμενων ιστοσελίδων και λογαριασμών.



Παράλληλα, ενισχύεται το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, τα μέλη του οποίου αποκτούν ιδιότητες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διερευνούν ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Αυστηρά όμως θα είναι και τα πρόστιμα που προβλέπονται. Ειδικότερα, προβλέπεται η άμεση σφράγιση καταστημάτων με διάρκεια που μπορεί να φτάνει έως και έναν χρόνο, όπου διαπιστώνεται παράνομος τζόγος. Επιπλέον, οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως και 2 εκατομμύρια ευρώ ανά παράβαση..

Στο στόχαστρο όμως μπαίνει και η προβολή παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου. Influencers, streamers, διαφημιστικά δίκτυα και κάθε είδους ψηφιακοί διαφημιστές που προωθούν μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε διαπιστωμένη παράβαση.

Πηγή: ethnos.gr