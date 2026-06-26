Προπονητής Βόρειας Μακεδονίας στο SDNA: «Εξαιρετική ευκαιρία για τον Ραστόντερ ο Παναθηναϊκός – Θα πετύχει»

Ο μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός τεχνικός της Βόρειας Μακεδονίας, Μπλάγκογια Μιλέφσκι, ο οποίος κάλεσε για πρώτη φορά τον Ελμίν Ράστοντερ στην εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας, εκθείασε στο SDNA τον 24χρονο φορ, ο οποίος έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

O Ελμίν Ραστόντερ είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για τη θέση του σέντερ φορ με την μεταγραφή του 24χρονο άσου της Τουν να βρίσκεται στην τελική ευθεία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι «Πράσινοι» θα καταβάλουν το ποσό των 3.5 εκατ. ευρώ στην ελβετική ομάδα για την απόκτηση του, το οποίο μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων ανεβαίνει στα 4 εκατ. ευρώ.



Ο πανύψηλος στράικερ θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2030, με ετήσιες αποδοχές που θα φτάνουν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ.



Ο Ραστόντερ, ο οποίος στην περυσινή σεζόν κατέγραψε στο ελβετικό πρωτάθλημα 15 γκολ και 6 ασίστ σε 36 συμμετοχές, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελβετίας, όμως επέλεξε να εκπροσωπήσει σε διεθνές επίπεδο τη Βόρεια Μακεδονία, απ' όπου είναι η καταγωγή του. Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας.





Αξίζει να σημειωθεί πως ο επί μια τετραετία ομοσπονδιακός τεχνικός της Βόρειας Μακεδονίας (2021-25), και άλλοτε παίκτης των Ηρακλή, Τρικάλων και Πανηλειακού, Μπλάγκογια Μιλέφσκι ήταν εκείνος που κάλεσε τον Ραστόντερ για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο το 2025 στην εθνική ομάδα.



Ο Μιλέφσκι μίλησε αποκλειστικά στο SDNA για την επικείμενη μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού στο Παναθηναϊκό.



«Ο Ελμίν είναι ένας ποδοσφαιριστής με εξαιρετικό χαρακτήρα και ήθος. Επιπρόσθετα τον διακατέχει πνεύμα συνεργασίας έχοντας πάντα θετική ενέργεια.

Ο Παναθηναϊκός ασφαλώς είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με υψηλές απαιτήσεις από όλους του ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται με τη φανέλα της ομάδας, αλλά γνωρίζοντας τον Ελμίν από την εθνική, είμαι βέβαος πως θα ανταποκριθεί στη νέα πρόκληση που παρουσιάζεται στην καριέρα του.

Και φυσικά, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εκείνον να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο ως ποδοσφαιριστής και να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο κάτι που αποτελούσε επιθυμία του. Το μεγάλο προσόν του ασφαλώς είναι η ευχέρεια που διαθέτει στο σκοράρισμα κάτι που έδειξε φέτος με την Τουν».