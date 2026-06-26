Ρενάρ: «Η Τυνησία δεν ήταν στο επίπεδο γι’ αυτό το Μουντιάλ»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Τυνησίας μετά την απογοητευτική πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με τρεις ήττες από Σουηδία (1-5), Ιαπωνία (0-4) και Ολλανδία (1-3), που συνοδεύτηκαν από απογοητευτικές εμφανίσεις, η Τυνησία αποχαιρετάει το Μουντιάλ.

Ο Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος αντικατέστησε τον Σαμπρί Λαμουσί στον πάγκο της αφρικανικής ομάδας μετά τη συντριβή από τους Σκανδιναβούς στην πρεμιέρα, μίλησε δημόσια για την απογοητευτική πορεία της χώρας στο τουρνουά.

«Δεν ήμασταν στο επίπεδο για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό είναι σαφές, δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι ένα μεγάλο τουρνουά με πολύ καλές ομάδες, ειδικά σε αυτόν τον όμιλο. Ήταν ένας πολύ δύσκολος όμιλος» τόνισε και συμπλήρωσε για τον τελευταίο αγώνα με την Ολλανδία: «Έχω ήδη μιλήσει με τους παίκτες, τους ευχαρίστησα. Αλλά όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις, ειδικά όταν είναι εναντίον μιας πολύ δυνατής ομάδας σε ένα καταπληκτικό στάδιο, και το πλήθος είναι γεμάτο πορτοκαλί (γεμάτο οπαδούς της Ολλανδίας)».

Ο 57χρονος τεχνικός ρωτήθηκε για το μέλλον του στην Τυνησία. ««Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το μέλλον. Θα δούμε. Σήμερα, ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπήρξε μια αρχική συμφωνία, αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν».

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