Επίσημη η παραμονή του Ντάνι Γκαρθία στον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία στο ρόστερ της ομάδας και τη νέα σεζόν.

Ο Ισπανός πολύπειρος χαφ ανανέωσε με κάθε επισημότητα την συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά για τρίτη σερί σεζόν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του εισηγήθηκαν θετικά για την παραμονή του Γκαρθία στο ρόστερ της ομάδας και τη νέα χρονιά και η ανανέωση της συνεργασίας πήρε και επίσημη μορφή.

Ο Ντάνι Γκαρθία αποτελεί βασικό... γρανάζι του Βάσκου τεχνικού στην μεσαία γραμμή της ομάδας του και αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο και με την εμπειρία του για ακόμη μια σεζόν.

Πέρσι έπαιξε σε 32 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ, ενώ πανηγύρισε το νταμπλ τη σεζόν 2024/25 με την ομάδα του Πειραιά.