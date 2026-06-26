Προγνωστικά Ουρουγουάη – Ισπανία: Πληρώνουν από ημίχρονο στο 2.10

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026.
Ανάλυση Ουρουγουάης
Η Ουρουγουάη δεν κατάφερε ούτε στη δεύτερη αγωνιστική να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με το μαχητικό Πράσινο Ακρωτήρι. Η αναμέτρηση είχε αρκετές φάσεις και γκολ, με τη «σελέστε» να προβληματίζει ξανά με την απόδοσή της.
Ανάλυση Ισπανίας
Η Ισπανία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και επικράτησε με το ευρύ 4-0. Με αυτό το αποτέλεσμα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 και βελτίωσε σημαντικά τη θέση της στον όμιλο.
Δείτε τα προγνωστικά Ουρουγουάη – Ισπανία!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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