Προγνωστικά Ουρουγουάη – Ισπανία: Πληρώνουν από ημίχρονο στο 2.10

Η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει την Ισπανία στο «Guadalajara Stadium», στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026.

Ανάλυση Ουρουγουάης

Η Ουρουγουάη δεν κατάφερε ούτε στη δεύτερη αγωνιστική να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με το μαχητικό Πράσινο Ακρωτήρι. Η αναμέτρηση είχε αρκετές φάσεις και γκολ, με τη «σελέστε» να προβληματίζει ξανά με την απόδοσή της.

Ανάλυση Ισπανίας

Η Ισπανία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και επικράτησε με το ευρύ 4-0. Με αυτό το αποτέλεσμα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 και βελτίωσε σημαντικά τη θέση της στον όμιλο.

Δείτε τα προγνωστικά Ουρουγουάη – Ισπανία!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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