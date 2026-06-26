Λάρισα: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο την πρώην γυναίκα του απειλώντας να τη σκοτώσει

Την ενοχή του 50χρονου άνδρα που κρατούσε σε ομηρία την πρώην σύζυγο του μέσα στο σπίτι της στην Λάρισα, απειλώντας να την κάψει με εύφλεκτο υλικό και κρατώντας τσεκούρι στα χέρια του, αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Στον 50χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών με τον εισαγγελέα να προτείνει την έκτιση μέρους της ποινής του, κάτι το οποίο έγινε δεκτό.

Ο 50χρονος που παραδόθηκε στην αστυνομία μετά την παρέμβαση του διαπραγματευτή και ενός φίλου του ένστολου, θα οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει ποινή δύο μηνών από τους συνολικά 22 που καταδικάστηκε.

Σύμφωνα με το onlarissa, η παθούσα και πρώην σύζυγός του που βρέθηκε στο δικαστήριο φέρεται να υποστήριξε ότι φοβάται για τη ζωή της, απαντούσε με δυσκολία στις ερωτήσεις που της γινόταν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «δε μπορούσε να βγει από το διαμέρισμα», αλλά και ότι ότι «κάποια στιγμή την έπιασε κεφαλοκλείδωμα και είχε στα χέρια του το τσεκούρι».

Ενώ θέλοντας να καταδείξει ότι βρισκόταν υπό συνεχές καθεστώς πίεσης, άλλη στιγμή είπε πως «της μίλησε έντονα και μετά έσπασε μία πόρτα».

Υποστήριξε επίσης πως δεν είναι αλήθεια πως ο 50χρονος δε βλέπει τα παιδιά του παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, εξηγώντας πως η ίδια το επιτρέπει είτε δια ζώσης, είτε τηλεφωνικά.

Τέλος, η συνήγορος της 45χρονης, δήλωσε μη ικανοποιημένη από την απόφαση, καθώς η γυναίκα φοβάται για την ζωή της.

Πηγή: cnn.gr