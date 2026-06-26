Αν χάσει μένει εκτός η Ουρουγουάη, δεν έχει προκριθεί ποτέ σε νοκ άουτ το Ιράν

Στην πόλη Σαποπάν του Μεξικού η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει για το 8ο γκρουπ την Ισπανία, σε ένα ματς όπου αν η ομάδα από τη Νότια Αμερική ηττηθεί μένει εκτός συνέχειας. Αίγυπτος εναντίον Ιράν στο Σιάτλ, με την πρώτη να βρίσκεται στην κορυφή του 7ου ομίλου και το Ιράν στη 2η.

Η Ουρουγουάη δεν νίκησε την Ισπανία στις 10 έως τώρα μονομαχίες τους, με τις 5 από αυτές να λήγουν ισόπαλες. Τα δύο «Χ» ήρθαν στις ισάριθμες συναντήσεις τους σε Μουντιάλ.

Οι δύο ισοπαλίες της Ουρουγουάης στο τρέχον τουρνουά τη φέρνουν στη 2η θέση του γκρουπ, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για τη συνέχιση της πορείας της στη διοργάνωση. Αν ηττηθεί τώρα, μένει σίγουρα εκτός. Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα τερματίσει στη 2η θέση μόνο αν λήξει ισόπαλο με μικρότερο σκορ το Πράσινο Ακρωτήρι - Σαουδική Αραβία. Αν υπάρξει νικητής στο άλλο ματς και η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα πάρει το «Χ», έχει ελπίδες πρόκρισης μέσω της 3ης θέσης. Μπορεί το λαϊκό αίσθημα να χαρακτήρισε ακαριαία ως «μπαμ» το 0-0 της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι, μα αφενός η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε έχασε πολλές ευκαιρίες, αφετέρου οι Αφρικανοί είναι ένα δυναμικό σύνολο που άφησε πίσω του το Καμερούν στα προκριματικά και δεν το έστειλαν στο Μουντιάλ επειδή έχει απλά ωραίο όνομα. Το 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους για την Ισπανία, η οποία θα προχωρήσει στο τουρνουά με νίκη ή ισοπαλία, πιθανότατα ακόμη και με ήττα σε περίπτωση που τερματίσει 3η. Έχοντας περισσότερη ανάγκη τη νίκη, η Ουρουγουάη ίσως εμφανιστεί πάντως πιο αποφασιστική.

Με 4 βαθμούς στον όμιλο η Αίγυπτος βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της και έχει τις πιθανότητες υπέρ της για πρόκριση, ακόμη και αν χάσει θα τερματίσει 3η στο γκρουπ. Εκεί, στην 3η θέση, θα βρεθεί μόνο αν ηττηθεί και παράλληλα το Βέλγιο νικήσει τη Νέα Ζηλανδία. Έχασε μόνο στο 1/7 τελευταία παιχνίδια της, 2-1 σε φιλικό από τη Βραζιλία, έχοντας πάρει μεταξύ άλλων ισοπαλίες από Ισπανία και Βέλγιο. Το Ιράν με νίκη προκρίνεται σίγουρα, ενώ με ισοπαλία τερματίζει 2ο ή 3ο, ανάλογα και με το τι θα συμβεί στο έτερο παιχνίδι του ομίλου. Συμπλήρωσε 5 σερί ματς χωρίς ήττα και αναζητά το θετικό αποτέλεσμα που θα το φέρει για πρώτη φορά σε νοκ άουτ φάση Μουντιάλ, μιας και έμεινε στους ομίλους και στις 6 προηγούμενες παρουσίες του.

Η Αίγυπτος δείχνει εμφανίζεται πιο αποτελεσματική, αλλά δεν θα την ενοχλήσει η ισοπαλία που θα την φέρει στους 5 βαθμούς, ίσως και στην πρώτη θέση. Με το «Χ» το Ιράν θα ελπίζει να περάσει ως 3ο.

163. ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - ΙΣΠΑΝΙΑ 1Χ 2,30

165. ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΙΡΑΝ Χ 2,60

