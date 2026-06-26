Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονη στην Κόρινθο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονη μετά την παράσυρσή της από αυτοκίνητο στις 14:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στην οδό Δαμασκηνού, στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Korinthostv.gr, Ι.Χ. επιβατικό όχημα παρέσυρε τη 12χρονη κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής της 12χρονης σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τους θεράποντες ιατρούς.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πηγή: cnn.gr